Lehečka vyhrál nad světovou pětkou, navíc v USA. ‚Porazit Fritze u něj je velký výsledek,‘ říká Berdych
Čeští tenisté porazili ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru výběr USA 3:2 na zápasy a postoupili do finálového turnaje, který se odehraje v Itálii. Povedený víkend zažil Jiří Lehečka, který oba dva své zápasy vyhrál. O jeden více odehrál Jakub Menšík. První dva sice k vítězství nedotáhl, ale nejdůležitější z nich, tedy ten poslední, zvládl a pomohl Čechům k postupu mezi osm nejlepších týmů.
„Po tom, co kluci bohužel prohráli debla, pro mě bylo hrát proti Fritzovi hodně náročné. Měl jsem to s ním 0:4 na zápasy, navíc jsem hrál u něj doma a před fanoušky, co šli proti mně. S tím jsem samozřejmě počítal, ale ta výhra je prostě hodně cenná,“ řekl po zápase Lehečka.
„Myslím si, že ani americký tým to úplně nečekal, že by se to mohlo stát. Když se to povede v takovém zápase, tak to je samozřejmě skvělé. Jsem moc rád, že se mi to povedlo,“ dodal.
Český tenista tak srovnal skóre zápasů na 2:2. Zápas s americkou jedničkou byl ale dlouho vyrovnaný.
„Když je pod tlakem, tak přesně ví, co má dělat. Přesně ví, jak a jakým způsobem má hrát. Má odvahu na to trošku riskovat a jít si pro to. To se mi malinko vymstilo ve druhém setu, kdy jsem sice nedělal žádné zbytečné chyby, ale byl jsem možná malinko pasivnější, než jsem chtěl,“ komentoval Lehečka druhý set, který nakonec získal Fritz.
„Z těch neproměněných šancí jsem se snažil poučit. Když jsem to pak ve třetím setu potřeboval, tak se mi povedlo si vzít servis zpátky a vrátit se do utkání,“ doplnil Lehečka.
‚Nechal tam úplně všechno‘
S jeho výkonem byl spokojený i kapitán českých tenistů Tomáš Berdych. „Myslím si, že pro něj to byl naprosto bezchybný víkend. Nechal tam úplně všechno. Porazit Fritze v Americe je opravdu obrovský výsledek,“ chválil svého svěřence Berdych.
„Myslím si, že se to teď hned ještě nepodaří docenit, ale opravdu dneska asi není moc jiných hráčů, u kterých by to bylo takhle hodnotné. Možná porazit Alcaraze ve Španělsku nebo Sinnera v Itálii, ale jinak to je asi třetí hráč, u kterého bych to mohl použít. Opravdu tedy klobouk dolů Jirkovi za to, jaký tady předvedl víkend,“ pokračoval bývalý český tenista.
Rozhodující bod ale získal pro Čechy čerstvě dvacetiletý Jakub Menšík. Ten svůj dobře odehraný zápas proti Francesi Tiafoe zakončil esem a český tým tak mohl slavit.
„Musím říct, že jsem konec už úplně nevnímal. Celkově ty poslední hodiny už jsem jel fakt jen na výpary a čistě na adrenalin. Moc si z toho zápasu nic ani nevybavuji, jsem ale strašně moc rád. Samozřejmě jsme to zvládli jako tým, ale taky já sám se sebou, protože jsem hrál po tom náročném deblu a bylo to 2:2. Včera jsem navíc prohrál singl a na obou prohrách jsem měl vinu,“ hodnotil své vystoupení Menšík.
Češi se ale i díky jeho výhře dostali do finálového turnaje pro osm nejlepších týmů, který se odehraje v říjnu v italské Boloni.