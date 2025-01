Lehečka zahájil kvalifikaci Davis Cupu vítězně, po výhře nad Leem vedou čeští tenisté nad Koreou 1:0

Vítěz letošního turnaje v Brisbane a osmifinalista Australian Open Lehečka zvládl utkání v roli favorita za hodinu a 29 minut. Soupeři vzal třikrát servis, sám odvrátil všechny tři brejkboly.

Vítěz utkání narazí v září na lepšího z duelu mezi USA a Tchaj-wanem. Američané vedou po úvodním dni 2:0 na zápasy. Poraženého čeká baráž.

Jiri does the job 👊



Czechia take an early lead in their tie over Korea Rep, after Jiri Lehecka defeats Gerard Campana Lee 6-3, 6-3 🇨🇿 pic.twitter.com/z3txkT5p1j