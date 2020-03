‚Utkání Davis Cupu pro mě bývala hrozně svazující.‘ V pátek ale Veselý ukázal, že vyhrávat umí

Čeští tenisté vedou po prvním dni daviscupové kvalifikace na Slovensku 2:0 na zápasy. A již v tom nejbližším mohou rozhodnout o svém postupu na závěrečný turnaj. V Bratislavě se zatím svěřencům kapitána Jaroslava Navrátila daří nad očekávání, týmový lídr Jiří Veselý dokonce mluvil o nejlepším výkonu v týmové soutěži. Bratislava 11:43 7. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý během daviscupového zápasu v Bratislavě proti domácímu Jozefovi Kovalíkovi. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Daviscupové zápasy byly pro Jiřího Veselého často spíš černou můrou, v modrém reprezentačním dresu mu těžkla ruka a nezdary přibývaly. Ovšem v pátek v Bratislavě tleskali čeští fanoušci tvrdě servírujícímu a sebevědomě hrajícímu tenistovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Českým tenistům chybí jediná výhra k postupu do finálového turnaje Davis Cupu. Zvládnou udělat poslední krok?

„Jsou to první narozeniny, na to žádný rodič na světě nezapomene,“ usmívá se Jiří Veselý, že v den narozenin své dcery snad ani nemohl hrát špatně. Důvody jeho proměny ale mohou být i jiné. Český tenista má v zádech úspěšnější období kariéry. Nedávno vyhrál turnaj v Indii, postoupil vzhůru ve světovém žebříčku a také nadále pracuje na zpevnění svého těla.

„Je to na mě vidět. Například jsem daleko klidnější, než jsem býval a jsem nesmírně rád, že jsem si i v Davis Cupu dokázal tuto pohodu udržet. Dobře si pamatuji, jak pro mě byla daviscupová utkání svazující. Takovou výhru jsem potřeboval, abych se přesvědčil o tom, že doopravdy umím zahrát i v této týmové soutěži,“ přiznává Jiří Veselý, který v pátek zdolal ve dvou setech Jozefa Kovalíka a takřka v domácím prostředí, kdy slyšel spíš české fanoušky, připravil dobrou pozici i Lukáši Rosolovi. Ten následně také ve dvou setech porazil domácí jedničku Andreje Martina.

Lukáš Rosol to míval v Davis Cupu naopak, právě v týmové soutěži toho ze sebe zpravidla dokázal dostat nejvíc. A nyní je rád, že to mohl po čase potvrdit. V loňské zářijové baráži v Bosně chyběl a na turnajích výrazných výsledků nedosahoval. Přesto mu dal kapitán Jaroslav Navrátil šanci.

Rosol přiblížil Česko do finále Davis Cupu. Na Slovensku navázal na úvodní výhru Veselého Číst článek

„Rozhodl jsem se pro zkušenost a jsem velice rád, že to byla dobrá volba,“ říká nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. „Pořád si myslím, že mám na to být v týmu a přispět nějakými vyhranými body. Jsem rád, že jsem mohl hrát a ukázat, že na to ještě mám,“ doplňuje a děkuje trenérovi za příležitost Lukáš Rosol.

A je pravděpodobné, že to bude právě on, kdo se společně s Jiřím Veselým pokusí vybojovat rozhodující, postupový bod v sobotním podvečerním deblu, který začne v 17.30.

Postup na finálový turnaj v Madridu si již zajistili také Kanada, Velká Británie, Rusko, loňští vítězové Španělé, a také Francie a Srbsko. Těchto šest týmů doplnilo v sobotu po úspěšné kvalifikaci také Japonsko, které vyřadilo 3:0 na zápasy Ekvádor. O jedno vzájemné střetnutí více bylo potřeba v australském Adelaide, kde domácí vyřadili Brazílii a také v Kazachstánu, který porazil Nizozemsko.