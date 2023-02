Lehečka zařídil tenistům v kvalifikaci Davis Cupu první bod, o druhý zabojuje Macháč

Lehečka byl proti 105. hráči světa Borgesovi favoritem a tuto roli nakonec dokázal potvrdit. Úvodní set zlomil český tenista za stavu 4:3, když dokázal poprvé v zápase prolomit soupeřův servis a získal klíčový náskok.

Pak sice Lehečka za stavu 5:3 a 40:0 při vlastním podání úvodní set zdramatizoval, když na chvíli vypadl z role a daroval soupeři brejk, pak už si ale poradil a vyhrál první sadu 6:4.

Druhé dějství zlomil Lehečka až v posledním gemu, když vedl 4:3 a dokázal vzít soupeři servis a zakončit set vítězstvím 6:3.

Český tým se tak ujal vedení 1:0. Druhý může přidat Tomáš Macháč, který v sobotu večer vyzve portugalskou jedničku a 84. hráče světa Joaa Sousu.

Vítěz duelu mezi Portugalskem a Českem postoupí do finálového turnaje Davis Cupu pro šestnáct nejlepších, který se odehraje od 12. do 17. září. Vyřazovací fáze je na programu od 22. do 26. listopadu v Málaze.