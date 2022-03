Oba kluci měli šanci vyhrát, lituje kapitán Navrátil úvodních porážek. Teď čeká Čechy klíčový debl

Čeští tenisté prohrávají v daviscupové kvalifikaci v Argentině 0:2 na zápasy a hned v úvodním sobotním duelu v Buenos Aires budou odvracet celkové vítězství domácího týmu. Dost pravděpodobně se o to budou pokoušet oba poražení singlisté z úvodního dne Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Buenos Aires 9:50 5. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Navrátil (vpravo) mluví k Tomáši Macháčovi. | Foto: Gustavo Garello | Zdroj: ČTK / AP

„Vypadá to, že bude hrát Lehečka s Macháčem, protože kluci spolu hráli v Innsbrucku dobře. Je to teď podle mě jediná možnost. Zkusíme ten bod udělat, ale bude to těžké, protože oni mají velice slušný debl. Kdyby se to povedlo, bylo by to 1:2, Schwartzmann nastoupí s Lehečkou a může to být otevřené. Pro vývoj zápasu je debl strašně důležitý,“ řekl Radiožurnálu kapitán Jaroslav Navrátil.

Navrátil by rád nasadil do čtyřhry dvojici, která loni na podzim v Innsbrucku ve finálové skupině nečekaně trápila favorizované francouzské šampiony Mahuta s Herbertem.

A je tedy velmi pravděpodobné, že se tady v Buenos Aires pokusí snížit vedení domácích Argentinců tenisté, kteří se na sebe úvodní den hodně zlobili. Jak Jiří Lehečka, tak i Tomáš Macháč totiž měli své duely nadějně rozehrané.

„S výsledkem 1:1 bych byl spokojený. Když ale prohráváme 0:2, situace je velice těžká. Mají tři zápasy na to, aby udělali jeden bod. Nicméně i když člověk prohrává, může se z těchto zápasů ponaučit. Oba kluci měli šanci vyhrát,“ hodnotil snažení svých svěřenců kapitán Navrátil, a oba singlisté mu dávají za pravdu.

„Došlo tam z mé strany k pár chybám za stavu 5:3, kdy jsem to měl určitě dohrát. Ale abych pravdu řekl, tak na to, že to byl první zápas na antuce po delší době, jsem se na ní necítil špatně. Soupeř byl rozehraný a jakmile jsem ho trochu dostal do zápasu, rozehrál se,“ řekl Jiří Lehečka, který nedávnému finalistovi turnaje v Chile Sebastianu Báezovi podlehl 6:7 a 3:6.

Tomáš Macháč byl na tom ještě lépe v duelu s argentinským favoritem Diegem Schwartzmanem a hodně si vyčítal nevyužitou brejkovou šanci při vedení 6:2 a 2:0.

„Byl hodně dole, neměl co hrát a já mu dal zadarmo return. To byla škoda, to mě mrzelo. Pak zahrál dobře, pomohlo mu publikum a byl to nový zápas,“ říkal Macháč. „Budu si pamatovat dvě věci. Zaprvé že v prvním setu taktika fungovala, hrál jsem dobře. I když se to ve druhém setu nedařilo, snažil jsem se to pořád držet, protože jsem si říkal, že je to cesta k vítězství. Šance jsem měl, ale nevyužil jsem je. A druhá věc je, že jsem hrál až do konce,“ pamatuje si ale krom výtečné atmosféry ze svého prvního prohraného singlu v Davis Cupu Tomáš Macháč.

A věří, že ještě v sobotu dostane příležitost zažít na kurtu i lepší výsledky. Stejně jako Jiří Lehečka.

„Budu se snažit udělat co nejvíc, abych se nakopl zpátky do fyzické připravenosti. A myslím, že to nebude problém,“ je připravený podstoupit náročnější program, pokud skutečně dostane důvěru, Jiří Lehečka.

Sobotní deblový zápas začne v sobotu v 15.00 SEČ.