Tým má kvalitu na postup do semifinále Davis Cupu. Dál zatím nekoukáme, říká kapitán tenistů Navrátil

Čeští tenisté budou na konci listopadu bojovat o zisk Davis Cupu. Do závěrečného play-off postoupili po tom, co ve finálové skupině ve Valencii neprohráli ani jedno utkání. Kapitán týmu Jaroslav Navrátil Radiožurnálu Sport prozradil, že ho těší, jak se mladý tým neustále zlepšuje. Valencie 11:19 18. září 2023

Čeští tenisté byli ve Valencii stoprocentní a slaví postup do čtvrtfinále Davis Cupu | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila porazil 3:0 na zápasy Španělsko, Koreu a nakonec i Srbsko, za které ale do dvouher nenastoupil Novak Djoković. Na skóre 9:0 dosáhli Češi jako jediná země ze všech účastníků finálových skupin.

„Porazit týmy jako Španělsko a Srbsko je pro mladé kluky něco, co v týmové soutěži ještě nezažili. Ať jsem sestavu ve dvouhrách i čtyřhrách promíchal jakkoliv, tak všechno vyhráli. Mám zamotanou hlavu, protože když jsem to na čtyřhry vyměnil, tak to zvládli a porazili slušné páry,“ vyprávěl spokojený kapitán Jaroslav Navrátil.

Ve Valencii měl Navrátil při volbě nasazování hráčů šťastnou ruku. Tři výhry ve dvouhře zaznamenal Jiří Lehečka, který v roli týmové jedničky dává vzpomenout na někdejší výkony Tomáše Berdycha. Dominance ve Valencii je pro něj odměnou, ale také závazkem.

„Vnímám to jako odrazový můstek pro další roky. Když vzpomínám na svoje začátky v Davis Cupu, tak to nebylo nic jednoduchého. Postup do Valencie jsme si poctivě vybojovali a tady už jsme jen sbírali úspěchy. Všichni jsme pracovali podle plánu. Je to fantazie,“ komentoval tenista Jiří Lehečka.

Mládí vpřed

Česko si díky Jiřímu Lehečkovi, Tomáši Macháčovi, Jakubovi Menšíkovi a Adamovi Pavláskovi po deseti letech opět zahraje o nejprestižnější týmovou trofej. Naposledy ji získalo ještě ve starém formátu soutěže v roce 2013. I tehdy u toho byl v roli kapitána Jaroslav Navrátil.

„První cesta, která nás posunula směrem dopředu, byla Barcelona 2009, kde jsme prohráli až ve finále. Tam jsme si uvědomili, že jsme konkurenceschopní a že to můžeme dotáhnout až na vrchol. Nyní jsme se dostali do čtvrtfinále s týmem kluků, kteří mají kolem dvaceti let. Budu skromný a myslím si, že v Málaze máme určitě na to uhrát alespoň první zápas a dostat se do semifinále. Postupně můžou kluci sahat i na nejvyšší mety,“ zmínil Navrátil.

Češi by v listopadovém play-off v Málaze měli s největší pravděpodobností narazit na Finsko, které skončilo na druhém místě ve skupině ve Splitu, nebo na druhý nejlepší celek skupiny B v Manchesteru, tedy Austrálii. Losování proběhne v úterý.