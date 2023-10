Navrátil sází v Davis Cupu na osvědčenou sestavu. O triumf zabojují Lehečka i Macháč

Tenisté Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek zabojují v listopadu o triumf v Davisově poháru. Kapitán Jaroslav Navrátil nominoval stejné kvarteto, které postup do vyřazovací fáze vybojovalo v zářijovém turnaji ve Valencii. Navrátil to v pondělí uvedl v nahrávce pro média. Češi narazí ve čtvrtfinále 22. listopadu v Málaze na finalisty z minulé sezony Australany. Praha 14:27 23. 10. 2023 (Aktualizováno: 14:41 23. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český daviscupový tým | Zdroj: Reuters

Čeští tenisté se probojovali v novém formátu soutěže do vyřazovací fáze poprvé. V únoru nejprve zvítězili v kvalifikaci v Portugalsku 3:1 a před měsícem porazili ve finálovém turnaji Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko vždy 3:0. Do čtvrtfinále postoupili z prvního místa skupiny C.

„Nebyl důvod tuhle sestavu měnit, protože si tohle finále všichni kluci ve Valencii vybojovali. I z hlediska žebříčku jsou to snad kromě Víti Kopřivy, který se teď posunul, kluci na pozicích jedna až čtyři. Z toho důvodu je nominace prakticky stejná,“ řekl Navrátil.

Austrálie obhajuje druhé místo, vloni prohrála ve finále s Kanadou. Týmovou jedničkou je třináctý hráč světového žebříčku Álex de Minaur. Vítěz utkání narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kanada - Finsko.

„V tuto chvíli mě těší výsledky Tomáše Macháče, který vyhrál dva challengery a ve Stockholmu se dostal do čtvrtfinále. Probojoval se do první stovky, čemuž jsem věřil, že by tam mohl do konce roku být. Mám radost i z výsledků Adama Pavláska, který teď byl se svým partnerem Arielem Beharem ve finále v Antverpách a také se posune,“ líčil Navrátil.

Lehečka z formy

Radost mu na druhou stranu příliš nedělá Lehečkova forma. „Na Davis Cupu porazil všechny jedničkové hráče jako Alejandra Fokinu a Lasla Djereho, ale teď jeho výsledky nejsou úplně ideální. U Jirky je to určitě o sebevědomí. Věřím, že se ještě na turnajích ve Vídni, v Paříži, případně Metách chytí, aby uhrál nějaký dobrý výsledek a před Málagou si věřil. To je do Davis Cupu strašně důležité,“ doplnil daviscupový kapitán.

„Austrálie je velmi kvalitní soupeř. Vloni hráli finále celého Davis Cupu. Čeká nás velice těžké utkání, ale je to hratelné. Po výsledcích, které kluci předvedli ve Valencii, si myslím, že jsme nahoře a pojedeme se do Málagy porvat o vítězství s Austrálií,“ dodal Navrátil.

Čeští reprezentanti dosud uspěli proti Austrálii jen jednou z devíti vzájemných zápasů. V roce 1975 zvítězili v Praze. Naposledy se s Australany utkali v prvním kole Světové skupiny před šesti lety a podlehli v Melbourne 1:4. Vítěz utkání narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kanada - Finsko.

Rozhodující fáze Davis Cupu se odehraje na tvrdém povrchu v Málaze v hale Josého Maríi Martína Carpeny. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Nizozemskem a Velká Británie se Srbskem. Turnaj vyvrcholí finálovým utkáním 26. listopadu.