Po US Open jsem si dal od tenisu pár dní oddych a cítím se skvěle, říká Lehečka před startem Davis Cupu

Čeští tenisté se ve středu odpoledne utkají se Španělskem v prvním zápase finálové skupiny Davis Cupu. Jedničkou výběru nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila by měl být Jiří Lehečka. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, jak bere roli české jedničky a co s ním dělá zjištění, že je na společném plakátě, který visí před halou, s Novakem Djokovićem. Valencie 10:25 13. září 2023

V zápase proti Španělsku nastoupíte pravděpodobně v roli jedničky. V jakém jste rozpoložení?

Jsem ve skvělém rozpoložení. Po US Open jsem si dal pár dní oddych. Strávil jsem víc času s rodinou, úplně bez tenisu. Od minulého týdne už jsem se naplno připravoval v Prostějově. Teď už jen dolaďujeme formu k tomu, abychom mohli všichni předvést nejlepší výkon.

Jak se sžíváte s rolí české tenisové jedničky?

Už to pro mě není poprvé. V roli jedničky jsem byl i loni v Argentině. Už je to pro mě počtvrté. Cítím se fajn, extra tlak nevnímám. Samozřejmě nyní, když Alcaraz nehraje, tak máme větší šanci na vítězství, ale v Davis Cupu se rozdíly mažou, takže to určitě budou všechno vyrovnané zápasy.

Španělskou jedničkou by po absenci Alcaraze měl být Davidovič Fokina. Pomůže vám zkušenost, že jste s ním už jeden zápas letos hrál?

Určitě. Tak nějak víme, co od sebe očekávat. Navíc jsme spolu několikrát tento rok trénovali. Centrální dvorec je hodně rychlý kurt a v některých ohledech to může připomínat travnatý tenis. Myslím si, že by to mohla být moje výhoda.

Při příjezdu k hale jsou vylepeny plakáty týmových jedniček. Vy jste tam přímo vedle Novaka Djokoviće, jak se na to kouká?

Hezky. Je to pro mě čest být na stejném plakátu jako Novak. Nedávno přepsal historii, takže jsem rád, že takovou možnost mám. Určitě se jí budu snažit nezaleknout.

Jak moc si věříte na čtyřhru, pokud budete povolán?

V průběhu sezony jsem věděl, že bude dobré si párkrát čtyřhru zahrát. Na rychlém povrchu mi to sedělo, pak už to bylo spíše, abych nevypadl z rytmu. Pokud budu povolán na čtyřhru, tak se budu snažit předvést co nejlepší výkon. S týmem tady si sedím jak herně, tak lidsky, takže pokud nastoupím s kýmkoliv, tak to bude čtyřhra na dobré úrovni.

Španělský tým povede velká ikona minulosti na okruhu ATP David Ferrer. Vnímal jste jeho éru, když byl za Djokovićem, Nadalem a Federerem ten nejlepší?

Pamatuji si ho hlavně, když hrál dříve Davis Cup proti Česku. Není to úplně tak dávno, co s tenisem končil. Má plno zkušeností, které může předat těm klukům, kteří proti nám nastoupí. Po taktické stránce budou naši soupeři určitě dobře připravení.