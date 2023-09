Herně to bylo skvělé. Soustředil jsem se na hlavu, abych nepanikařil, říká Macháč po výhře nad Zapatou

Čeští tenisté vstoupili do finálové skupiny Davis cupu ve Valencii vítězně. Domácí Španěly dokázali porazit už po úvodních dvouhrách. Jiří Lehečka zdolal Davidoviche Fokinu 7:6 a 7:5, v souboji týmových dvojek zase Tomáš Macháč porazil Zapatu Miraješe dvakrát 6:4. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport Macháč prozradil, že v sebe cítí větší důvěru, a také kde získal herní jistotu před duelem. Valencie 21:51 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč slavil zisk prvního bodu proti Španělům v zápase Davis Cupu | Zdroj: Profimedia

Tomáši, byl jste před zápasem nervózní?

Určitě, před takovými zápasy to k tomu patří. Potěšilo mě, že soupeř byl ještě víc nervózní. Když jsem vstoupil na kurt, tak jsem měl formu. Měl jsem rytmus, servis, padalo mi to z forhendu i bekhendu. V rámci herního prožitku na kurtu jsem o sebe neměl vůbec strach. Spíš jsem se soustředil na hlavu, abych zbytečně nepanikařil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si tenistu Tomáše Macháče po vítězství nad Španělem Zapatou

Zápas rozhodovaly detaily. V prvním setu jste měl míň vítězných míčů a víc nevynucených chyb, přesto jste ho získal. Jak často se to stává?

Někdy vás statistika překvapí. První set jsem nehrál úplně špatně a na soupeře jsem se snažil zvyknout, protože on hraje trochu jinak než ostatní hráči. Měl jsem radost, že jsem si držel servis a klíčové míče zahrál skvěle. Míče, které jsem zkazil, byly za stavu, kdy to nebylo tak důležité.

Na kurtu jste působil hodně svěže. Cítíte se zdravotně lépe než v minulých letech?

Bylo pro mě náročné, že jsem minulý týden hrál až do konce na Challengeru. Fyzicky mi to něco vzalo, ale dostal jsem herní jistotu. Nakonec jsem dobře zregeneroval a na kurt jsem šel stoprocentně připravený. Snažil jsem se pracovat s hlavou, abych sám sebe zbytečně nerozhodil z dobrého rytmu.

V Davis Cupu máte bilanci pěti výher a jedné porážky ve dvouhře. Rodí se singlový specialista pro Česko?

Je dobře, že nezmiňujeme čtyřhru. Jsem rád, že ve dvouhře jsem dostal důvěru v Innsbrucku, kde jsem to zvládl bravurně. Navazuji na to. Už mám v sobě důvěru, o kterou se můžu opřít. Už vím, že jsem to dokázal zvládnout, což je moc důležité.

Projevilo se to i v zápase proti Zapatovi, že už máte oproti soupeři v Davis Cupu nahráno?

Určitě ano. Začátek zápasu jsem to cítil, jako když já nastupuji proti Norriemu nebo Ruudovi na grandslamu. Začátek zápasu vypadá úplně stejně. Já se rozkoukávám, snažím se na soupeře přijít a dnes mi to přišlo úplně stejně. Od začátku jsem cítil, že jsem lepším hráčem. Kdyby to bylo na Challengeru nebo v semifinále, tak se to úplně otočí. Davis Cup je úplně jiná akce.