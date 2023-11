‚Těžký, ale hratelný soupeř.‘ Ve čtvrtfinále Davisova poháru tým kapitána Navrátila vyzve Australany

Už ve středu se čeští tenisté utkají s Austrálií ve čtvrtfinále Davisova poháru. Hrát se bude ve španělské Maláze, kam se reprezentanti během pátka přemístili. Dostatečný čas na přípravu před důležitým zápasem vyhovuje Tomáši Macháčovi. Málaga 14:33 18. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští tenisté se chystají na čtvrtfinálový duel Davis Cupu proti Austrálii | Foto: Pablo Morano | Zdroj: Reuters

„Teď jsem úplně nehrál a byl nemocný. Myslím si, že čtyři dny na přípravu je akorát. Soupeř je velice kvalitní, ale určitě šance bude, protože se hraje na dvě vítězná utkání. Vždy tam je šance,“ říká Tomáš Macháč, který by měl nastoupit do čtyřhry s Adamem Pavláskem.

Proti nim pravděpodobně bude stát hodně silná dvojice Ebden–Purcell. Pavlásek je respektuje, ale nebojí se jich. „Deblová dvojice Australanů je jednou z nejsilnějších z těch osmi týmů, které tam jsou. Pořád jde o čtyřhru, kde se může stát cokoliv. Jdeme do toho natěšení a budeme se rvát o to, abychom postoupili, co nejdál,“ říká Pavlásek.

Zlaté vzpomínky

Do semifinále Davis Cupu se čeští tenisté dostali naposledy před devíti lety. Od posledního titulu je to ještě o rok déle. Právě na triumf z roku 2013 by rád navázal kapitán Jaroslav Navrátil. „Sakra to to letí. Vzpomínky jsou nádherné, ale i teď máme velkou šanci. Startovní čára je pro všechny týmy stejná a jdeme se o to porvat. Je to těžký, ale hratelný soupeř,“ říká šéf českého týmu.

K úspěchu by měl pomoci hlavně Jiří Lehečka, který bude v pozici české jedničky. Má za sebou dobrou sezonu, v níž se posunul už na 31. místo žebříčku ATP.

„Sezona byla velice slušná a zase jsem se posunul o nějaké příčky dopředu. Věřím, že když se mi povedly vyhrát všechny tři zápasy na první pozici ve Valencii, tak budu mít i zkušenosti k tomu vyhrát tady. Bude to těžší než tam, ale s tím se musí počítat. Jde o finálovou osmičku a nebude to nic jednoduchého,“ drží se při zemi Jiří Lehečka.

Pokud s českými spoluhráči vyřadí Austrálii, tak si o postup do finále Davis Cupu zahraje s vítězem duelu Kanada–Finsko.