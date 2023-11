Kluci jsou ještě mladí a mají všechno před sebou, říká Navrátil po prohře s Austrálií. S týmem byl spokojený

Jiří Lehečka vedl v zápase s australskou jedničkou 6:4 a 5:3. Při servisu De Minaura byl stav 30:30 a jednou také shoda. Pak ale na chvíli Lehečka vypadl z tempa, a i když se do něj vrátil, už to na vítězství nestačilo. Lehečka nakonec odházel z kurtu z porážkou 1:2 na sety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české tenisty po čtvrtfinále Davis Cupu

„Teď se mi to těžko hodnotí, protože ten zápas vnímám hodně hořkosladce. Jsem na jednu stranu rád, že po vynucené pauze kvůli zranění, jsem byl schopný odehrát s výborným hráčem vyrovnané tři sety. Myslím, že většinu času jsem měl herně navrch. Byly tam ale pak momenty, kdy se ukázalo, že já jsem 30. a on je 12. Byl to doopravdy dobrý tenis, ale jenom ten nám bod nepřinese,“ říkal po utkání Jiří Lehečka.

Rozhodující čtyřhra

Stav po dvouhrách byl vyrovnaný. O český bod se totiž postaral v úvodní dvouhře Tomáš Macháč, když porazil Jordana Thompsona 2:0 na sety. Do závěrečné čtyřhry šli Češi jako outsideři. Adam Pavlásek nastoupil s Jiřím Lehečkou proti loňským wimbledonským šampionům Matthew Ebdenovi s Maxem Purcellem, a i když prohráli 4:6 a 5:7, neměli podle Pavláska vlastně žádnou šanci.

„Ten výsledek vypadá těsně, ale vlastně nám nedali čuchnout. Bylo vidět, že tu čtyřhru fakt umí.“

Český kapitán Jaroslav Navrátil by tak v budoucnu rád dostal do reprezentace k Pavláskovi ještě jednoho deblistu. Navzdory porážce s Austrálií je na tým hrdý.

„Udělali kus práce. Posunuli se na žebříčku, ale pořád jsou mladí, takže mají všechno před sebou. Každou prohrou se dá ponaučit, ale já jsem s týmem spokojený,“ vysvětloval po prohraném čtvrtfinále český kapitán.