České tenisty čeká kvalifikace na Davis Cup, v nominaci jsou kromě stálic i nováčci Lehečka a Macháč

V nominaci českého týmu na kvalifikaci tenisového Davisova poháru proti Nizozemsku jsou Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a také mladíci Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. V nahrávce pro média to v úterý oznámil kapitán Jaroslav Navrátil, který chce i juniorům dát šanci v některém zápase. Praha 16:28 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý při zápase proti Edanu Lešemovi | Zdroj: ČTK

Osmnáctiletý Macháč ze Sparty Praha Navrátila zaujal výkony na turnajích kategorie futures v závěru loňského roku. „Potvrdil, že by měl dostat šanci do daviscupového týmu,“ řekl kapitán na jeho adresu. Sedmnáctiletý Lehečka zase vyhrál juniorský turnaj v Austrálii a na grandslamovém Australian Open zatím postoupil do 3. kola juniorky.

„Je to samozřejmě neuvěřitelné. Je to jeden ze snů, který jsem si vždycky přál. Jsem neskutečně rád, že mi pan Navrátil dal tuhle příležitost, a zkusím ji chytit za pačesy. Vždycky jsem to sledoval, když jsem byl menší, i teď to sleduju. Je to takové patriotství v duši,“ usmívá se Lehečka.

„Myslím, že by se ta šance těm mladým měla dát. A neměla by se jim dát jen tak, že budou v týmu,“ doplnil Navrátil.

Navrátil je připraven některého z mladíků nasadit i v ostrém zápase, ale rozhodovat se bude podle tréninků v týdnu před utkáním. „Počkám, jak se ti dva mladí budou jevit. Nejsou tam z důvodu, že by s námi měli jen trénovat, určitě bych je chtěl alespoň do jednoho zápasu postavit,“ řekl kapitán.

Duel s Nizozemskem se bude hrát 1. a 2. února v Ostravě. Jeho vítěz v novém formátu Davisova poháru postoupí do listopadového finále této týmové soutěže, které se za účasti 18 týmů uskuteční v Madridu. „Myslím, že je to strašně důležitý zápas. Čeká nás velice kvalitní a těžký soupeř,“ prohlásil Navrátil.

Veselý, Rosol a Pavlásek byli u posledního zápasu s Nizozemskem, který Češi v roce 2017 prohráli 2:3 a sestoupili ze Světové skupiny. Už tehdy se tým musel obejít bez Tomáše Berdycha, jenž následně v únoru 2018 ohlásil konec daviscupové kariéry.

Český kapitán očekává, že Nizozemci přijedou v plné síle včetně 58. hráče světa Robina Haaseho. Věří v odvetu za porážku na antuce v Haagu. „Teď je máme na domácí půdě a chtělo by jim to vrátit tenhle výsledek a vyhrát. Doufám, že lidi přijdou klukům fandit a bude znovu velice dobrá atmosféra,“ doplnil Navrátil.

Vstupenky na kvalifikační duel s Nizozemskem jsou stále k dispozici.