Menšík, Lehečka, Macháč i Pavlásek. Daviscupový tým bude v USA v plné sestavě, jede i nováček Brunclík

Tenisté Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, Adam Pavlásek a nováček Petr Brunclík jsou v nominaci pro zápas druhého kola Davisova poháru proti výběru USA. V on-line rozhovoru s novináři to dnes řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 12. a 13. září v Delray Beach na Floridě. Vítěz souboje postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, která se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Boloni.

Praha (Aktualizováno: 11:16 14. 8. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jakub Menšík

Jakub Menšík | Zdroj: Profimedia

„Mohu říct, že po dohodě se všemi kluky jsou k dispozici všichni, které potřebuji,“ řekl Berdych.

Osmnáctiletá Mboková zakončila senzační jízdu v Montrealu titulem, ve finále porazila Ósakaovou

Číst článek

Češi, kteří soutěž v letech 2012 a 2013 ve starém formátu ovládli, se pokusí probojovat do finálové fáze po dvou letech. V minulém ročníku dohráli ve skupině, v níž nestačili na Španělsko, Austrálii a Francii. Po nepovedeném vystoupení skončil u týmu dlouholetý kapitán Jaroslav Navrátil a vystřídal ho Berdych.

Českou jedničkou je zatím devatenáctiletý Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 17. místo. Macháč drží 24. příčku, Lehečka je o dvě místa za ním. Nováčkem bude Brunclík, který hraje levou rukou.

„To byl pro mě asi jeden z největších důvodů. Vždy chci, aby v týmu byl nějaký mladý kluk. Jelikož je ale ze strany Američanů potenciální šance, že by tam měl být jeden levák mezi singlisty a možná i levák deblista, chtěl jsem pro komfort hráčů, aby měli v přípravě kluka, který na ně může servírovat a hrát levou rukou,“ podotkl Berdych.

Pro devatenáctiletého hráče TK Sparta Praha je nominace splněním dětského snu a motivací. „I když pravděpodobně nenastoupím přímo do ostrého zápasu, chci být pro tým přínosem - v tréninku jako levák, při hecování a v budování vítězné atmosféry. Bude to můj první daviscupový zápas, který naživo uvidím a hned jako člen národního týmu. Soutěže družstev miluju a vždy jsem moc rád reprezentoval Českou republiku.“ uvedl Brunclík.

Američané by měli oznámit nominaci dnes odpoledne V týmu mohou mít světovou čtyřku Taylora Fritze či šestého hráče světa Bena Sheltona. V elitní dvacítce jsou momentálně také Frances Tiafoe (14.) či Tommy Paul (16.).

Duel proti USA otevřou v pátek 12. září dvě dvouhry. O den později přijde na řadu čtyřhra a zbývající dva singly. Hraje se tradičně na tři vítězné zápasy. S Američany zatím mají Češi negativní bilanci 1:5, naposledy s nimi prohráli v roce 2007.

„Síla našeho týmu je pořád stejná. Stále se koukáme na mladý perspektivní tým a kluky, kteří se derou nahoru. Mám k dispozici tři vyrovnané hráče, mezi kterými se mohu rozhodovat podle aktuální formy, kterou zrovna v daný týden budou mít. Budu se rozhodovat až na místě, jak a kdo bude ten správný,“ řekl Berdych.

Češi postoupili do 2. kola po úspěšné kvalifikaci, na přelomu ledna a února porazili v Ostravě Jižní Koreu 4:0 na zápasy. Američané zvítězili stejným výsledkem na Tchaj-wanu. Druhá fáze Davisova poháru se odehraje necelý týden po US Open v New Yorku.

„Kluci sami moc dobře vědí, jak na tom jsou. Čeká je teď poslední grandslam sezony. Doufám, že tam předvedou co nejlepší tenis, budou na to co nejlépe připravení a to samé si převezou i na Davis Cup,“ doplnil Berdych.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme