Generační obměna českého daviscupového týmu. Hráčům nominovaným do Bosny je průměrně 19 let

Český mužský tenis prochází velkou generační obměnou a vidět je to i na současném daviscupovém týmu. Sestava, kterou kapitán Jaroslav Navrátil nominoval k nejbližšímu utkání v Bosně, je s věkovým průměrem 19 let nejmladší v české éře. Hned tři z pěti pozvaných hráčů úspěšně bojují na grandslamové juniorce na US Open v New Yorku. New York 8:35 4. září 2019

„Nechci říct, že jsem to očekával, ale doufal jsem, že by to mohlo vyjít po mém vystoupení v Ostravě. Přece jenom si myslím, že jsem tam předvedl docela slušný výkon a doufal jsem, že budu nominovaný i do Bosny. Povedlo se a jsem za to hrozně rád. Určitě i pro kluky to musí být super, přinese jim to hodně zkušeností,“ má sedmnáctiletý Jiří Lehečka, který už jeden daviscupový zápas letos v Ostravě odehrál, radost z nominace i za ostatní juniory.

Právě i díky sportovní rivalitě s o něco starším Jonášem Forejtkem a naopak s o rok mladším Daliborem Svrčinou se stále zlepšuje. A že to platí vzájemně, potvrzuje i posledně jmenovaný tenista: „Určitě, když spolu trénujeme, tak mě strašně posouvají, protože se s nimi snažím držet krok a nesmím dělat na kurtu žádné blbosti, abych jim to nekazil. Nechci být horší než oni.“

Všichni stále pracují na tom, aby byli jednou hodně úspěšní i mezi dospělými, a zkušenost v Davis Cupu se jim může hodit. Navíc tam budou mít kromě Jaroslava Navrátila i syna kapitána Michala, který s juniory často trénuje a vyráží na turnaje.

„Tím, že tam bude nově jako trenér Michal, tak tam budu s oběma trenéry, se kterými spolupracuji v Prostějově. Bude to obrovská pomoc,“ říká Radiožurnálu Jiří Lehečka.

„Těšíme se, Davis cup je Davis cup,“ dodává Jonáš Forejtek.

Utkání v Bosně tenisté odehrají v půlce září. Vítěz tohoto duelu si v novém roce zahraje kvalifikaci o postup na závěrečný turnaj nedávno reformované soutěže. Kromě zmíněných juniorů bude v týmu ještě osmnáctiletý Tomáš Macháč a jako lídr šestadvacetiletý Jiří Veselý.