Nový formát finále Davis Cupu má příznivce i odpůrce. ‚Je to nedůstojné,‘ říká kapitán Čechů Navrátil

Hraje se od roku 1900, ale i teď po 119 letech zažívá Davis Cup tak trochu premiéru. Poprvé v historii tradiční týmové soutěže rozhoduje o vítězi turnaj v Madridu, ve kterém tenisté bojují na jednom místě a v jeden týden. Praha 23:21 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafael Nadal se raduje z výhry na finálovém turnaji Davis Cupu | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

Reakce na nový formát Davis Cupu jsou rozporuplné. V Madridu hrají Rafel Nadal, Novak Djokovič nebo Andy Murray a mnozí další. Fanoušci tak mají na koho chodit, ale návštěvy nejsou zrovna valné. Hraje se totiž na třech kurtech najednou, ty si tak svým způsobem diváky kradou, a na tribunách jsou volná místa.

Radiožurnálu to potvrdil i dvojnásobný šampion Davis Cupu Radek Štěpánek. Podle dalšího bývalého hráče Jiří Nováka se potvrdily obavy, že jednorázový turnaj pro 18 zemí si podporu jen tak nezíská: „Skoro nejkrásnější vzpomínky ze své kariéry mám na Davisův pohár. Bylo to dáno tím, že se hrálo tři dny a celá hala fandila ‚Češi do toho‘, ne ‚Jirko‘, ale ‚Češi‘. Samozřejmě nějaké změny od té doby nastaly, ale toto mi nepřijde jako změna k dobrému. Neregistruji o to zájem ani ve sdělovacích prostředcích a tak podobně, více méně se naplnilo to, co jsme říkali. Pro mě tato soutěž ztratila atraktivitu.“

Na druhou stranu zastánce má nový formát Davis Cupu například v Britovi Andy Murraym. Ten už v Madridu jednou vyhrál a také se nechal slyšet, že „někteří lidé se snaží zasadit ránu nové akci ještě předtím, než začala“ a s hodnocením je prý třeba počkat až nakonec turnaje.

Finálovému turnaji ale škodí také pozdní konce zápasů, které bývají i ve tři hodiny ráno. To je problémy, který vadí i domácímu Rafaelu Nadalovi. Ten dokonce poté, co odehrál půlnoční zápas, už odpoledne nastoupil do dalšího duelu.

Podle českého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila za to může podcenění akce ze strany organizátorů: „Je to nedůstojné, protože prakticky rok dopředu věděli, že budou hostit finále Davis Cupu. To se nakonec koná prakticky jen ve dvou halách. Zápasy se samozřejmě musí odehrát, ale když končí ve tři, ve čtyři ráno a tenisté můžou druhý den, podle losu, hrát další zápas, tak si myslím, že je to špatně. Je to moc uspěchané.“

A je nutno dodatek, že pozdní konce zápasů se mohou projevovat i na návštěvě. Diváci, aby si takto brali do haly i věci na ráno do práce. I na to upozorňoval Rafel Nadal.