Senzační výhra českých tenistů. Na půdě USA zvítězili 3:2 a postoupili na finálový turnaj Davis Cupu
Čeští tenisté porazili ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru výběr USA na jeho kurtu v Delray Beach 3:2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů. Rozhodující bod získal dvacetiletý Jakub Menšík, který zdolal na betonovém povrchu domácího Francese Tiafoea 6:1, 6:4.
Menšík navázal na předchozí triumf Jiřího Lehečky, který v souboji týmových jedniček porazil světovou pětku Taylora Fritze 6:4, 3:6, 6:4.
Lehečka udržel výběr kapitána Tomáše Berdycha ve hře poté, co předtím Menšík s Tomášem Macháčem prohráli ve čtyřhře s dvojicí Rajeev Ram, Austin Krajicek 6:7, 7:5, 4:6.
Češi, kteří týmovou soutěž ještě ve starém formátu v letech 2012 a 2013 ovládli, se do čtvrtfinále probojovali po dvou letech. Finálový turnaj bude hostit od 18. do 23. listopadu italská Boloňa.
„Jsem na tým nesmírně pyšný. Tohle je nejlepší odměna za práci, kterou všichni odvedli. Kluci hráli opravdu skvěle,“ řekl v rozhovoru na kurtu Berdych.
Čeští tenisté porazili Američany v Davis Cupu podruhé a upravili vzájemnou bilanci na 2:5. Dosud je zdolali jen v roce 1996, kdy vyhráli v Praze rovněž 3:2 na zápasy.
Rozhodující bod
Sedmnáctý hráč světa Menšík porazil v závěrečné dvouhře o dvanáct příček níže postaveného Tiafoea za hodinu a 13 minut. Sebral mu čtyřikrát servis, sám přišel jen o jediný.
V prvním setu povolil soupeři jen čtvrtý game. Ve druhé sadě sice Menšík nevyužil brzké vedení s brejkem, od stavu 3:4 ale získal zbývající tři hry. Utkání, kterým stvrdil český postup, zakončil esem.
„Celému týmu se povedl neskutečný úspěch. Já byl sice ten, kdo to dokončil, ale skvělou práci jsme odvedli všichni. Věřili jsme, i když jsme se ocitli v těžkých situacích. Je to prostě úžasné,“ uvedl Menšík.
Lehečka porazil Fritze
Třiadvacetiletý Lehečka předtím porazil pátého hráče světa Fritze. Zdolal ho poprvé a ukončil proti němu sérii čtyř porážek. Duel vyhrál po necelých dvou a půl hodinách. Zaznamenal 13 es, nemuselo ho mrzet ani 14 ze 17 nevyužitých brejkbolů.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila získal první set díky stoprocentnímu servisu a brejku ve třetí hře.
V dalším průběhu odvrátil tři brejkboly a využil v závěru druhý setbol. Ve druhé sadě ale Fritz získal brzký brejk na 2:0, a přestože si Lehečka vypracoval v dalším průběhu sedm brejkbolů, ani jeden neproměnil a Fritz vývoj srovnal.
Rozhodl třetí set, v němž Lehečka brzy smazal manko brejku a v dalším průběhu odvrátil dva brejkboly. Klíčový moment přišel v desátém gamu za stavu 5:4, kdy si tenista z Kněžmostu vypracoval při servisu Fritze vedení 40:0 a proměnil druhý mečbol.
„Byla to bitva od začátku do konce. S ním je to vždy strašně těžké. Oba jsme věděli, co od sebe očekávat. Bylo to vydřené vítězství,“ řekl českým novinářům Lehečka.
„Bylo tam plno momentů, které byly důležité, ale v těchto podmínkách to bylo o tom, se kousnout. Makat každý balon a nedívat se na skóre. Jsem rád, že se mi to povedlo,“ podotkl Lehečka.
Přerušení čtyřhry
Macháč s Menšíkem nenavázali v duelu s Ramem a Krajicekem, který byl na více než dvě hodiny přerušen kvůli nepříznivému počasí a dešti, na letošní vítězství z turnaje v Acapulcu (7:5, 7:5). Prohráli po takřka třech hodinách hry.
Česká dvojice držela s Američany krok. Macháč pokračoval v utkání i poté, co si na začátku pátého gamu prvního setu narazil nohu a vyžádal si pauzu na ošetření.
Úvodní sada se rozhodla koncovce. V ní nejprve za stavu 5:6 odvrátili Macháč s Menšíkem tři setboly a vynutili si zkrácenou hru. V tie-breaku Češi nevyužili vedení 3:2 s minibrejkem ani setbol za stavu 6:5. Američané naopak třemi míčky za sebou vývoj otočili a získali první set ve svůj prospěch.
Oba páry si držely servis také ve druhé sadě. Za stavu 4:3 z pohledu českých tenistů byl duel na více než dvě hodiny přerušen kvůli počasí. Po návratu pokračovali Macháč s Menšíkem ve stoprocentní hře na servisu a díky brejku ve dvanácté hře si vynutili rozhodující třetí set.
V jeho úvodu sice Češi přišli poprvé o podání, podařilo se jim ale brzy srovnat. Za stavu 3:3 odvrátili Macháč s Menšíkem tři brejkboly, v devátém gamu už ale o servis přišli a Američané za podpory domácích fanoušků duel dotáhli.