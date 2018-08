Šéf českého tenisu Kaderka: Davis Cup na 25 let odchází do neznáma

„Malé ale silné federace jako jsou Srbská, Česká a další, které mají velkou úroveň a lásku k Davis Cupu, jsou frustrované a poražené. Ale nemůžou dělat nic jiného než uznat vítěze a letět domů,“ litoval pro Radiožurnál šéf českého tenisu Ivo Kaderka krátce po hlasování v Orlandu.

Vedení ITF odhlasovalo v USA zásadní změny v Davis Cupu. Nově se bude hrát jen dvakrát za rok a vyvrcholí finálovým turnajem pro 18 zemí. Český zástupce označil jednání za „vymývání mozků.“

„Máme tradici, výsledky a úroveň a chceme vidět Davis Cup doma. Tímto je to zabito, Davis Cup na 25 let odchází do neznáma. Česká republika nikdy nebude mít takové haly a stadiony, aby mohla pořádat finálovou skupinu, to bude pro pár vyvolených,“ nastínil další směřování tenisové týmové soutěže.

Pro změny bylo potřeba dvou třetin hlasů delegátů, jejich zastánci nakonec získali 71 procent.

„Posbírali všechny hlasy těch, kteří v Davis Cupu nemají žádnou tradici, kterým byly přislíbeny světlé zítřky ve formě obrovských peněz, a které nezajímá, že neuvidí daviscupové hvězdy doma. Prohráli jsme, je to demokracie. My budeme důslední v tom, abychom dohlédli, jak je posílají a jak rozvíjí světový tenis, hlavně v těch zemích, které jim teď dávaly jeden hlas a klaněly se jim až k zemi,“ tvrdí Kaderka.

Jako zastánce změn vystoupil v Orlandu třeba Belgičan a dvojnásobný finalista soutěže David Goffin, další jsou ale proti. Výrazně nesouhlasné stanovisko vydal srbský reprezentant Janko Tipsarević, nesouhlasili ani Češi v čele s Radkem Štěpánkem.

„Od Němců jsem slyšel hlas, že v takovém Davis Cupu nikdy nenastoupí, podobně mluví i jedna francouzská hvězda. Určitě to bude polarizované, ale je otázka, koho z těch vítězů to vůbec zajímá,“ přemýšlí Ivo Kaderka.

25 let, 3 miliardy dolarů

Do Davisova poháru po přijetí reformy vstoupí investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů.

„Myšlenka v zásadě není špatná, ale ty národy, které hráče nejvíc produkují, měly jako jeden ze zdrojů, jak získávat prostředky to, že ty hráče ukážou doma na vrcholných akcích. Tuto šanci teď ztrácí, takže ani české firmy ani politikové nebudou mít šanci vidět tu slávu a vidět, co to znamená, jen sednout do letadla a letět 24 hodin na druhý konec světa,“ vysvětluje český manažer.

Podle Kaderky bude první finálový turnaj v Madridu především proto, aby pořadatelé měli jistou účast Rafaela Nadala. Manažer ale připomíná finálové skupiny hrané v Las Vegas, kde byla na zápasy jiných týmů podstatně menší návštěva. „Jestli je tohle ta budoucnost na neutrálním místě bez diváků, tak gratuluju, ale myslím, že to není správná cesta.“

Jsem rád, že jsem u toho mohl dvakrát být, díky @tomasberdych @stepec78 a další, nic jiného psát radši nebudu, velké zklamání z osudu @DavisCup pic.twitter.com/fLxxPpOhcL — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 16. srpna 2018