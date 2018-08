ITF řeší razantní změny Davis Cupu. ‚Nedovolíme, aby ty nesmysly prošly,‘ věří Kaderka

Hlavní změna by byla v tom, že by se nehrál celoročně, jako tomu je doposud, V únoru by se hrálo první kolo a z něj by vítězové postoupili do finálového týdne, který by se hrál na jednom místě.

Účastnilo by se ho 18 týmů a každý zápas by se hrál jeden den a skládal by se ze dvou dvouher a čtyřhry na dva vítězné sety. Návrh má ale řadu kritiků a jedním z nich je Ivo Kaderka, prezident českého tenisového svazu.

„My, co milujeme Davis Cup, si neumíme představit, že bychom nehráli doma. Jedeme do Orlanda s vírou, že to zvrátíme a nedovolíme, aby tyhle podle nás nesmysly prošly,“ prohlásil pro Radiožurnál Ivo Kaderka před odletem do Orlanda.

Podle něj by nový formát, který navrhuje mezinárodní tenisová federace ITF, Davis cup zcela zničil. Ale sám si uvědomuje, že dílčí změny jsou nutné.

Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu a člen Výkonného výboru ČSTV | Foto: Alžběta Švarcová

„Jakési zlepšení ty soutěže potřebují. Určitě potřebují víc peněz už s ohledem na to, že nároky hráčů jsou větší. Ale určitě nejde měnit podstatu a to, co ti dělá tím slavným, noblesním a nadpozemským,“ řekl šéf českého tenisu.

K tomu aby nový formát prošel, potřebuje ITF minimálně dvě třetiny všech hlasů. Ivo Kaderka tak věří, že jeho, jak sám říká "partyzánská skupina" dokáže změnám zabránit.

Z velkých zemí se proti změnám postavila třeba Austrálie. Jak ale hlasování dopadne, se dá těžko odhadovat, protože je tajné a ne každá federace má stejný počet hlasů. Podrobněji to popisuje šéf českého tenisu.

„ITF je systém 4 grandslamových federací plus Německo, které mají 12 hlasů, pak jsou devítihlasové Federace, což jsou ty top – Česká republika, Rusko, Kanada, Španělsko. Pak jsou sedmi, pěti, tří a jednohlasové,“ vysvětlil Kaderka s tím, že jsou i federace bez hlasovacího práva.

Finančním garantem nového formátu je společnost Kosmos, za kterou stojí španělský fotbalista Gerard Piqué. Tato investiční skupina plánuje do soutěže vložit tři miliardy dolarů.