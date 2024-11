Italští tenisté ovládli Davisův pohár, rozhodující bod proti Nizozemsku zařídila světová jednička Sinner

Italští tenisté obhájili titul v Davisově poháru. V dnešním finále v Málaze porazili už po dvouhrách Nizozemsko 2:0 na zápasy a získali v týmové soutěži třetí titul v historii. Rozhodující bod získal první hráč světa a dvojnásobný grandslamový šampion Jannik Sinner. Málaga 20:58 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jannik Sinner a reprezentace Itálie slaví triumf v Davisově poháru | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

Tým kapitána Filippa Volandriho poslal do vedení Matteo Berrettini, který porazil Botica Van de Zandschulpa 6:4, 6:2. Sinner poté zdolal za hodinu a 35 minut Tallona Griekspoora 7:6, 6:2.

Italové obhájili titul v týmové soutěži jako první po Česku, které triumfovalo v letech 2012 a 2013. Vedle loňské sezony vyhráli také v roce 1976.

"Byl to úžasný rok. Jsem hrdý na celý náš tým. Je za tím spousta práce a jsem šťastný, že jsme tuhle trofej zase získali. Byl to těžký den, protože se může stát cokoliv," řekl v rozhovoru na kurtu Sinner. "Je to pro nás důležitá soutěž. Kdyby nebyla důležitá, nebyl bych tady," doplnil.

Itálie se stala pátou zemí, která vyhrála v jednom roce Davis Cup i ženský Pohár Billie Jean Kingové, dřívější Fed Cup. Před nimi to dokázaly výběry USA, Austrálie, Česka a Ruska. Ve finále debutující Nizozemci nevyužili šanci získat premiérový triumf.

Pětatřicátý hráč světa Berrettini porazil v souboji dvojek Van de Zandschulpa za hodinu a 18 minut. Pomohl si šestnácti esy, soupeři nenabídl jediný brejkbol. Finalista Wimbledonu z roku 2021 Berrettini získal první set díky brejku v deváté hře. Ve druhém sebral soupeři servis ještě dvakrát a proměnil druhý mečbol.

Italský triumf zpečetil Sinner, který vyhrál i třetí duel v Málaze bez ztráty setu. Proti světové čtyřicítce Griekspoorovi zaznamenal patnáct es, soupeře třikrát brejkl. Osmadvacetiletého Nizozemce porazil i v šestém vzájemném utkání.

Vítěz letošního Australian Open a US Open Sinner získal vyrovnaný první set ve zkrácené hře, kterou vyhrál 7:2. Ve druhé sadě sice Ital přišel za stavu 2:1 o náskok brejku, poté ale vyhrál čtyři hry po sobě a ukončil duel při čtvrtém mečbolu.

Čerstvý vítěz Turnaje mistrů Sinner vyhrál sedmnáctý zápas v řadě a stal se teprve druhým tenistou v "open éře", který odehrál sezonu bez jediného utkání, v němž by nezískal alespoň jeden set. Dosud se to povedlo jen Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2005.