‚Hrozila nám i diskvalifikace.‘ České tenisty trápí zranění, jediným zdravým singlistou zůstal Menšík

Čeští tenisté prohráli i druhý zápas ve finálové skupině Davisova poháru. Po porážce 0:3 od Španělska ztratili stejně i zápas proti Australanům a přišli o šanci na play-off. Ve Valencii se jim navíc rozpadá tým kvůli nečekaným zdravotním komplikacím, kapitán Jaroslav Navrátil jen stěží obsadil obě dvouhry. Valencie (Španělsko) 7:55 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Tomáš Macháč | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: Profimedia

Před zápasem s Austrálií se celý český tým postavil vedle Australanů. Ti byli ve značné přesil - partu kapitána Jaroslava Navrátila trápí zdravotní problémy opor. A tak se s kapitánem držela za ramena jen trojice tenistů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport z Davis Cupu o zápase českých tenistů s Austrálií

„Nenastoupit v soutěži jako je Davisův pohár prakticky nejde,“ přiznal Jaroslav Navrátil. Musel postavit Tomáše Macháče, i když věděl, že na tom rozhodně nový lídr českého týmu nebyl dobře.

Jenže Jiří Lehečka onemocněl a zůstal na hotelu. Deblista Adam Pavlásek by při singlové zátěži riskoval zranění, takže se kapitán snažil volit menší zlo.

A tak šel hrát po jediném zdravém singlistovi Jakubovi Menšíkovi i zdravotními problémy limitovaný Tomáš Macháč.

2:17 Dostal jsem křeč do celého těla a už nešlo nic, lituje Macháč skrečovaného zápasu proti Alcarazovi Číst článek

„Křeče nemívám, ale udělal jsem si něco s pravou nohou. Je to smutné, ale nebyla jiná možnost, hrozila nám diskvalifikace,“ popisoval Tomáš Macháč, který odehrál jen část zápasu, čeští tenisté pak prohráli i deblový zápas a nemají šance na postup.

Sobotní utkání s Francií tak bude ve znamení turnaj ve vší cti dohrát. I když teď vůbec není jasné, kdo do něj bude moci nastoupit.

„Jaká je šance, že v sobotu nastoupím? Ta vůbec není,“ přiznal Macháč.

„Ještě se mi to za osmnáct let nestalo, vždy se to nějak dalo dohromady. Mohli jsme tu mít pět hráčů, ale máme tady tréninky a určené časy. My bychom se na kurt nevešli. A myslím si, že Vít Kopřiva by nám v této soutěži, slušně řečeno s ohledem na soupisky jiných týmů, nepomohl,“ vysvětloval kapitán týmu Jaroslav Navrátil rozhodnutí vynechat pátého českého hráče Víta Kopřivu.