Australian Open může být jen pro očkované, Djoković možná přijde o svůj oblíbený grandslam

Letos Novak Djoković útočil až do posledního zápasu na kalendářní Grand Slam. Příští rok by jeho pokus ovládnout všechny čtyři nejvýznamnější turnaje v roce mohl ztroskotat dřív, než by vůbec začal. Na Australian Open totiž možná budou hrát jen tenisté očkovaní proti nemoci covid-19, světová jednička ale vakcínu v minulosti otevřeně odmítala. Melbourne 10:19 20. října 2021

„Nemyslím si, že neočkovaní tenisté dostanou víza k pobytu. A pokud by je nakonec dostali, budou muset pravděpodobně do několikatýdenní karantény,“ citoval server BBC premiéra státu Victoria Daniela Andrewse.

Úvodní grandslam sezony se bude konat v Melbourne, hlavním městě státu Victoria, od 17. ledna. Austrálie prosazuje tvrdá koronavirová opatření, která platila už na letošním turnaji.

„Virus nezajímá, kolik máte grandslamů nebo kolikátý jste v žebříčku. Musíte být očkovaní, abyste ochránili sebe i ostatní,“ podotkl Andrews.

Djoković se o očkování v minulosti vyjadřoval otevřeně kriticky. O svém postoji ale momentálně odmítá mluvit.

„Neprozradím, jestli jsem očkovaný nebo ne. Je to moje osobní věc. Stále platí, že nevím, jestli budu v Melbourne hrát,“ citoval Sky Sports Djokovićův rozhovor pro srbský deník Blic.

„Lidé dnes zachází příliš daleko v hodnocení ostatních. Ať už bych řekl cokoliv - ano, ne, nevím, uvažuji o tom - okamžitě by mi to bylo předhazováno,“ řekl Djoković.

Světová jednička by v případě neúčasti musela odložit nejen svůj útok na kalendářní Grand Slam, o který ji po vyhraném Australian Open, French Open a Wimbledonu připravil až ve finále US Open Daniil Medveděv. Srb by přišel i o možnost zvítězit v Melbourne už podesáté v kariéře a s dvaceti grandslamy by stále zůstal na stejné metě se svými rivaly Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem.