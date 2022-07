Djokovićovy starty na grandslamech jsou nejisté. ‚Není žádným vůdcem antivaxerů,‘ tvrdí trenér

Za sebou má vítězství na jedenadvaceti grandslamech a chtěl by to být právě on, kdo bude po konci své kariéry držet v tomto ohledu rekord. Srb Novak Djoković ale není naočkovaný proti covidu a v budoucnosti to ani nechystá. To mu účast na turnajích značně ztěžuje - na US Open může letos zřejmě zapomenout a náročný bude i návrat na Australian Open. „Jsme na zdi hanby,“ povzdechl si chorvatským novinářům jeho trenér Goran Ivanišević. Umag (Chorvatsko) 18:37 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novak Djokovic | Zdroj: Reuters

Djoković zažil turbulentní rok. Vše začalo jeho deportací z Austrálie kvůli tomu, že nebyl naočkovaný proti covidu. Srbský tenista se tak nemohl zúčastnit Australian Open. Z French Open následně vypadl už ve čtvrtfinále a chuť si spravil až vítězstvím na Wimbledonu.

Tenista Kyrgios by se podle McEnroea obešel bez trenéra. Doporučil by mu spíš psychoanalytika Číst článek

„Rok začal katastrofálně. A rozhodnutí ATP neudělovat za Wimbledon body do žebříčku je podle mého názoru naprosto šílené a špatné. Ale nejdůležitější je pro něj vyhrát, potřeboval to a dokázal, že je bezpochyby nejlepším hráčem na trávě,“ řekl tenistův trenér Goran Ivanišević pro chorvatský web Slobodna Dalmacija.

Právě v chorvatském Umagu navštívil Ivanišević jako divák Croatia Open. Ke konci srpna měl původně v plánu odcestovat s Djokovićem i na US Open, americký grandslam ale společně s bývalou světovou jedničkou zřejmě zmešká. Pro vstup do USA totiž musí být cizinci plně očkovaní.

„Je větší pravděpodobnost, že sám vyhraji turnaj tady v Umagu, než že Novaka pustí na US Open,“ zavtipkoval padesátiletý Chorvat Ivanišević. „Pořadatelé očkování nepožadují, ale budou respektovat stanovisko tamní vlády.“ Pro účast na grandslamu by byla potřeba velice vzácná výjimka.

Djoković vyhrál Wimbledon počtvrté v řadě

Návrat do Austrálie

Ivanišević trénuje Djokoviće od roku 2019. Pod jeho vedením dokázal srbský tenista vyhrát šest grandslamů, čímž svou osobní bilanci vylepšil na 21. I kvůli zmeškanému Australian Open se ale na čele historických tabulek osamostatnil Španěl Rafael Nadal s 22 triumfy. Ivanišević ale věří, že jeho pětatřicetiletý svěřenec bude velké trofeje sbírat i nadále.

„Než jsem byl v týmu, říkal jsem, že Novak bude mít jednou více grandslamových titulů než Federer a nikdo tomu nevěřil. Těžko říct, kolik jich nakonec bude mít celkově, účast na US Open mu teď upírají. Je dobrá zpráva, že Austrálie upustila od povinného očkování, ale vláda mu musí odpustit tříletý zákaz vstupu,“ povzdechl si vítěz Wimbledonu z roku 2001.

Djokoviće možná kvůli nenaočkování nepustí na US Open. Je jedním z nejzdravějších hráčů, říká Lehečka Číst článek

Zkusit Djokoviće přemluvit k tomu, aby očkování podstoupil, ho nikdy ani nenapadlo. „Vážím si jeho rozhodnutí. Když ho někteří prohlašují za vůdce antivaxerů, je to špatně. Nechce si to zavést do těla, ale nikdy ostatním neřekl, aby se neočkovali. Sám jsem očkovaný a jeho rozhodnutí podporuji. Jsme na zdi hanby. Dva a půl roku nás terorizují, když je člověk nakažený, je to jako kdyby měl svrab.“

Aby jeden z nejlepších tenistů historie rozšířil svou bohatou sbírku grandslamových trofejí, bude se především upínat k tomu, aby mu byl povolen vstup do zemí, kde se turnaje odehrávají. Sám Djoković ale nějakou zášť ohledně celé situace necítí.

„Miluji Austrálii, měl jsem tam své nejlepší výsledky. Snad se tam budu moci v lednu vrátit. Pokud mi to dovolí, budu tam, pokud ne, není to konec světa. Cítím se stále jako mladík, před sebou mám ještě dost let a hodně příležitostí,“ řekl Djoković novinářům při otevření jeho nového tréninkového centra v Bosně.