Nepřipouštět si, že je na druhé straně Muguruzaová, hledá recept na finále v Dubaji tenistka Krejčíková

Přesně před rokem byla ve světovém žebříčku 115., v sobotu se může dostat do nejlepší třicítky. Svůj ohromný kariérní vzestup potvrzuje tenistka Barbora Krejčíková na turnaji v Dubaji, kde bude bojovat o premiérový titul na profesionálním okruhu. Svou finálovou soupeřku už párkrát viděla, jak vyhrává největší trofeje na grandslamech, takže o ní také mluví jako o velké legendě. Dubaj 12:13 13. března 2021 Barbora Krejčíková | Zdroj: Reuters

O Španělce Garbině Muguruzaové mluvila Barbora Krejčíková na kurtu po postupu do finále jako o velké legendě. A přiznala velký respekt k hráčce, se kterou se v sobotu od 16 hodin utká.

Ale aby se nebála až příliš, a věřila si, možná zapojí fantazii, jak přiznala na dálku Radiožurnálu při videokonferenci.

„Mám k ní velký respekt pro to, co všechno dokázala. Vím, že hraje dobře. Na druhou stranu tam jdu vyhrát. Představím si, že na druhé straně nestojí ona, ale někdo jiný, koho porážím a hraje se mi s ním dobře. Nebudu si připouštět, že je na druhé straně Muguruzaová,“ říká Krejčíková, která by ale nemusela být bez šancí ani pokud by vnímala sílu a tvář své skutečné soupeřky.

Vždyť na turnaji v Dubaji ještě neztratila set. A dvě bývalé grandslamové šampionky při tom vyřadila. I když platí, že Muguruzaová je teď v mnohem větší formě než Jelena Ostapenková z Lotyšska či Ruska Světlana Kuzněcovová, které v týdnu porazila.

Muguruzaová bude už potřetí v této sezóně ve finále. Těsně před Australian Open ji na turnaji v Melbourne zdolala domácí Ashleigh Bartyová, minulý víkend v Dauhá v Kataru Petra Kvitová.

„Poslední dobou se zase začala zlepšovat a hraje výborně. Má pro tenis opět chuť,“ upozorňovala nedávno Petra Kvitová, které se před týdnem v Kataru povedlo sílu Španělky eliminovat. Pokud by se podařilo zvítězit i Barboře Krejčíkové, dostala by se poprvé v kariéře do nejlepší třicítky světového žebříčku.