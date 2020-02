Hrozně ráda se tam vracím, pochvaluje si Strýcová Dubaj. Fanoušky ale tamní turnaj příliš neláká

Českým singlistkám se příliš nedařilo na úvodním ze dvou turnajů na Arabském poloostrově. Nejlepší z nich, Karolína Plíšková ve čtvrtek vypadla ve čtvrtfinále. V této části roku hrají tenistky v Dubaji a Dauhá pravidelně od roku 2001. Tamní podniky patří i díky podmínkám k těm nejsilněji obsazovaným ve své kategorii, i když zatím rozhodně ne k těm nejnavštěvovanějším. Dubaj 15:33 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová | Zdroj: Profimedia

I při dvacátém ročníku turnaje v Dubaji mohou mít fanoušci u některých přenosů pocit, že ženský tenis ještě v této části světa nezdomácněl.

Kromě úderů a hlášení rozhodčích jsou slyšet už jen prolétající rackové. V hledišti sedí hlavně při některých zápasech úvodních kol s brzkými časy spíš jen trenéři, známí tenistek nebo turisté, kteří si na utkání odskočili z tamních pláží.

A ani u hvězdně obsazených duelů v pozdějších časech nebývají tribuny zdaleka plné. Ale není to prý kvůli tomu, že by bylo sportování žen v tričku a krátké sukni pro tamní obyvatele hůr přijatelné.

„Já už to ani nepociťuju. Oni už sport berou tak evropsky, takže tohle už tam nijak cítit není. Když pak jdete do staré Dubaje, tak tam je to samozřejmě trošku jiné,“ říká Radiožurnálu tenistka Barbora Strýcová, která má v Dubaji i adresu.

Tamní pláže využívají mnozí tenisté k nabírání fyzické kondice a stále častěji se tam vydávají na předsezonní kempy například Švýcar Roger Federer nebo v posledních letech i Petra Kvitová.

Mnozí profesionálové jezdí do Dubaje odpočívat i mezi některými turnaji. A k popularitě velmi přispívá i Tunisanka Ons Jabeurová, první čtvrtfinalistka grandslamové dvouhry z arabské části světa.

„Miluju Dubaj. Lidi, které už tam znám, jsou skvělí. Hrozně ráda se tam vracím,“ doplňuje Strýcová.

V roce 2009 si to ale někteří tenisté nemuseli myslet. Spojené arabské emiráty neudělily vstupní víza Šarah Peerové z Izraele kvůli předchozímu izraelsko-palestinskému konfliktu a někteří profesionálové kvůli tomu protestovali.

Ale to byl zřejmě jediný výraznější případ, kdy se do akce elitního okruhu na Arabském poloostrově promítly politika či náboženství. Turnaje v Dubaji a Dauhá na sebe navazují a už několik let se pravidelně střídají v tom, který bude ještě o něco významnější.

„Podmínky, které tam pro nás jsou, jsou fakt dobré,“ pochvaluje si Strýcová.

Ženské turnaje na Arabském poloostrově bývají silně obsazené a od roku 2001, kdy ve Spojených arabských emirátech i Kataru zvítězila rodačka z Československa reprezentující Švýcarsko Martina Hingisová, měly i několik ryze českých šampionek. Například zmíněná Barbora Strýcová v Dubaji obhajuje titul z deblu, Karolína Plíšková loni triumfovala v Dauhá.