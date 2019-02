Neslyšící jihokorejský tenista boří mýty, porazil i Rosola

„Quiet please,“ tato slova často zaznívají z úst tenisových rozhodčích. Vyzývají ke ztišení publika. Jakýkoliv výkřik či hlasitý zvuk může tenisty rozhodit a rozhodnout tak o klíčovém bodu, který může být zásadní ve vývoji celého zápasu.

Výše uvedené se ale netýká dvacetiletého rodáka z jihokorejského Čečchonu Duck-hee Leeho. Tenista, který v současné době okupuje 239. místo, je totiž od narození neslyšící. Neslyší hlášení skóre, nevnímá diváckou atmosféru ani zvuky odraženého míčku či pokyny rozhodčího.

„Neslyšící hráč nezná ten zvuk, kdy se míček odrazí od rakety, musí se více soustředit na to, co dělá soupeř, jak šla raketa do kontaktu s míčkem, jak se dostává přes síť,“ řekla pro The New York Times tenisová trenérka Katie Mancebo.

Turning challenges into an advantage is what makes 16-yr old tennis pro Lee Duck Hee inspirational #YourGameYourWayhttps://t.co/kaAKcCivzv — ANZ Australia (@ANZ_AU) 7 January 2015

Navzdory tomuto handicapu se ale Lee dokázal propracovat až na 130. místo žebříčku a porazil takové hráče, jako je grandslamový vítěz čtyřhry Vašek Pospíšil z Kanady či bývalý 36. hráč světa Juiči Sugita z Japonska. Kvality mladého Jihokorejce poznal také český tenista Lukáš Rosol, který s ním změřil síly na Challengeru v Rennes před dvěma lety. Lee ho tehdy porazil 6:3, 4:6 a 6:3.

Kromě toho získal Lee také jedenáct titulů na turnajích nižší kategorie Futures. Úspěchy tak Jihokorejec zapisuje navzdory skepsi a pochybnostem, které okolo jeho počínající kariéry panovaly.

„Když jsem se s ním setkal poprvé, měl jsem obavy, že mu hluchota zabrání v tom, být skvělým hráčem. Pak jsem ale poznal, jak se vyvíjí a zlepšuje. Rázem jsem si byl jistý, že to dokáže,“ řekl o něm trenér Joo Hyun-sang, který se s ním setkal na střední škole v korejském Mapo.

Duck-hee Lee tak dokazuje, že i tenis, kde rozhoduje každý detail, se dá hrát s tak velkým handicapem, jakým absence sluchu je. V porovnání s jeho problémem, se některé stížnosti tenistů například na výkřiky z publika či jiné rušivé elementy mohou zdát až malicherné.