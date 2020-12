Tenisovou extraligu ovládla po dvaceti letech Sparta. ‚Mám radost, byly to nervy,‘ přiznala Strýcová

Až závěrečná mužská čtyřhra rozhodla o výhře Sparty 5:4 ve finále nad Prostějovem, který v domácí extralize dlouho dominoval. Vždyť ještě před dvěma triumfy ČLTK sbíral tituly deset let nepřetržitě.

Teď tedy přichází čas Sparty, která se raduje poprvé od roku 2000. Na tehdejší vítězství v mistrovství republiky smíšených družstev se ve víru oslav snažila vzpomenout současná opora Barbora Strýcová.

„Ty bláho, to už je dvacet let. Jsem velká sparťanka, trénuji tam a jsem tam od svých patnácti let. Je to můj domovský klub a jsem ráda, že je to zase naše,“ řekla Radiožurnálu.

Sparta vládla domácímu tenisu hlavně v 70. letech díky Janu Kodešovi, Františku Pálovi či Martině Navrátilové. Později se přidávali třeba Hana Mandlíková, Helena Suková, Petr Korda a řada dalších. Například i Jiří Vaněk, kouč Petry Kvitové, která je členkou současné úspěšné generace.

„Celý tým máme strašnou radost. Byť je tenis individuální sport, tak jsme podali neskutečný týmový výkon,“ těšilo ředitele tenisové Sparty Davida Trundu, který do klubu přinesl své manažerské zkušenosti z fotbalu či hokeje. A zavedl společný extraligový kemp.

„Takové hokejové play-off soustředění. Především pro mladé hráče je to obrovský zážitek a zkušenosti, když trénují s Bárou Strýcovou nebo Petrou Kvitovou, chodí spolu na snídaně. Podle mě je to hodně důležité pro rozvoj mladých hráčů,“ podotkl.

„Připomínalo mi to Fed Cup, atmosféra byla úžasná. Mám hroznou radost, že se nám to povedlo, protože to byly nervy,“ radovala se z týmového úspěchu Barbora Strýcová, jedna z nejvytíženějších tenistek čerstvého šampiona.

Finále tenisové extraligy smíšených družstev v Říčanech (u Prahy):

Sparta Praha - Prostějov 5:4

Siniaková - Bejlek 6:2, 6:0, Rosol - Sačko (Ukr.) 4:6, 6:3, 3:6, Vrbenský - Poljak 3:6, 1:6, Strýcová - Klimovičová 6:4, 6:3, Rikl - Svrčina 7:6 (8:6), 4:6, 6:4, Macháč - Lehečka 5:7, 1:6, Siniaková, Kužmová (SR) - Bejlek, Klimovičová 6:2, 6:3, Vrbenský, Rikl - Lehečka, Zelenay (SR) 4:6, 1:6, Rosol, Macháč - Veselý, Poljak 7:6 (7:5), 6:3.