Fed Cup odstartuje Muchová proti Marinové. Po ní půjdou na kurt Vondroušová s Fernandezovou

Šafářová se v Prostějově rozloučí s Fed Cupem. ‚Připadám si jako babička,‘ říká 32letá tenistka

„Bude to takové symbolické. Jsou to kurty, kde jsem vyrůstala a strávila velký kus svého života, bude to pro mě velmi emotivní,“ komentuje Šafářová svůj blížící se poslední fedcupový zápas.