České tenistky vstoupí do fedcupové baráže. Kanadské soupeřky musely nasledovat

České tenistky sbíraly v minulých letech fedcupové tituly, ale teď je čeká po jedenácti letech barážové utkání o záchranu ve světové skupině. V Prostějově se v sobotu a v neděli utkají s Kanaďankami, které dorazily bez svých největších hvězd Andreescuové a Bouchardové. Takže se Češky snažily zatím málo známé soupeřky před zápasem trochu víc sledovat. Prostějov 7:10 20. dubna 2019

Jednička kanadského týmu Rebecca Marinová se usmívá, svou jednou ranou nechtěně ohrozila skoro celý český fedcupový tým sedící za jednou ze základních čar v hledišti prostějovské tenisové arény.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České tenistky vstoupí do baráže. Kanadské soupeřky musely nasledovat

Ne, to rozhodně není obvyklé, že by celé týmy i s hráčkami okukovaly před zápasy ve Fed Cupu své soupeřky při tréninku, ale teď proti Kanadě, je to skoro nutnost.

Třeba česká jednička Markéta Vondroušová ví, že její šestnáctiletá soupeřka Leylah Annie Fernandezová zářila v juniorce Australian Open, ale když dostala otázku na to, jestli ví, co od ní čekat, odpověděla takto: „Vím, že hrála finále v Austrálii a hraje levou rukou,“ řekla s úsměvem česká jednička pro Radiožurnál.

A aby bylo Markétě Vondroušové do smíchu i po zápase, vyrazila do hlediště svou soupeřku nebo případně i ty další aspoň trochu poznat.

„Aby mohly odtušit, jakou rychlostí to může přicházet, v jaké rotaci…Jestli bude druhý servis rychlý, nebo pomalý. Je to lepší, než to poznat během několika prvních gemů,“ vysvětlil kapitán Petr Pála.

Tím spíš, že třeba Karolína Muchová bude hrát svůj úplně první fedcupový zápas a jeho začátek může být pro psychické rozpoložení tenistky velmi důležitý.

„Pro mě to bude možná takový nervóznější zápas. Alespoň jeho začátek. Budu se ale snažit udělat vše pro to, abych přinesla bod týmu,“ řekla Karolína Muchová, která tak stihla aspoň trochu poznat kanadskou jedničku Marinovou, se kterou se utká v zahajovacím duelu v sobotu od 13:30.

Ve druhém zápase se představí Markéta Vondroušová a dvojka soupeřek Fernandezová. Zatím není jasné, kdo nastoupí v neděli, a ani to, jakým herním systémem budou v příštím roce tenistky ve Fed Cupu bojovat.

„Je to reprezentace a my jsme tady od toho, abychom tohle utkání zvládli a vyhráli,“ přeje si nehrající kapitán Petr Pála.