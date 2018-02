'Pokusíme se o zázrak.' Fedcupovou taktiku Švýcarek nachystá Martina Hingisová

„Martina měla na kurtu kouzlo, že četla hru, takže se jim to možná bude snažit sdělit z lavičky. Myslím, že taktiku na nás Martina vymyslí dobře,“ říká podle Radiožurnálu Barbora Strýcová.

Bývalá světová jednička ukončila kariéru teprve v loňském roce, ale u švýcarského týmu zůstala jako trenérka. Třeba i proto, že v této pozici bude méně vytížená.

„Je to něco jiného být přímo v tom, nebo u toho. Cestování a to všechno už mi nechybí. Fedcupové týdny jsou dva nebo tři za rok,“ říká Martina Hingisová.

Češky patří před víkendovým soubojem k favoritkám, nicméně jejich kapitán Petr Pála vliv Švýcarky nepodceňuje. Zároveň připomíná, že poslední vzájemné utkání jeho svěřenkyně vyhrály i s Hingisovou na kurtě.

„Když hrála naposledy v Lucernu, bylo vidět, že zasahovala do taktiky. Nestačilo to, tak doufám, že to nebude stačit ani z té lavičky,“ usmívá se Petr Pála.

Samotná Hingisová si uvědomuje, že souboj s českým týmem bude pro Švýcarky náročný. Na druhou stranu ví, že v týmových soutěžích může outsider favorita zaskočit.

„Ve Fed Cupu se mohou stát zázraky a na to věříme,“ směje se Hingisová. „Viděli jste Bělorusko. S hráčkami, které nebyly ani ve stovce, porazily nás a dostaly se do finále. Všechno je možné, tak se také pokusíme o menší zázrak.“

Fedcupové utkání Česko - Švýcarsko se hraje v sobotu a v neděli v Praze. Už zítra se vylosuje, kdo proti komu nastoupí. V české nominaci jsou Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová, Švýcarsko reprezentují Belinda Bencicová, Timea Bacsinszká, Viktorija Golubicová a Jil Teichmannová.