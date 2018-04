Česko chce pořádat tenisové finále i v případě změny hracího systému. 'Máme naději,' říká Černošek

Je to paradoxní, na podpoře národních výběrů stavěla v posledních letech mezinárodní tenisová federace svou kampaň v týmových soutěžích, ale zároveň už nějakou dobu uvažuje o tom, že by fanouškům domácí zápasy sebrala. Alespoň ty závěrečné, které jsou pro pořadatelské země nejdůležitější.

„Možná i to je kouzlo Fed Cupu. Nechtěla bych přijít o finále v Praze a hrát někde v Uruguayi. Plácat se tam někde ve čtyřech týmech v semifinále. Takhle mi to přijde hezké,“ nabízí hráčský pohled na Radiožurnálu Petra Kvitová.

Někomu to může být jedno, někteří tenisté Fed Cup či mužský Davis Cup nehrají nebo nastupují jen příležitostně. Přesto, domácí návštěvy a atmosféra při zápasech hlavně v elitních skupinách týmových soutěží dávají za pravdu spíš českému pohledu.

„Teď je všechno nejasné, nepřehledné a neví se, jak to bude,“ prozradil před pár dny prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Takže je klidně možné, že špičkové utkání Davis Cupu už neuvidí fanoušci na českém dvorci nikdy a to fedcupové v listopadu naposledy. Pokud tedy Česko v budoucnu nezíská pořadatelství závěrečného turnaje.

„Proběhla komunikace s ITF a snažíme, abychom byli pořadatelé Final Four v roce 2019, pokud by byla nějaká změna. Vypadá to, že máme naději,“ prozrazuje Miroslav Černošek, šéf České sportovní, která se o tenisové týmové soutěže v Česku stará.

„Moc tomu nerozumím, protože když jsem viděl před dvěma týdny atmosféru zápasu Španělsko – Německo a teď 200 Čechů, jak to prožívalo v Německu… Když bude hrát Německo s Českem v Ankaře a přijde tam tři sta lidí, hráči nebudou nadšení,“ dodává Černošek. O případných změnách týmových soutěží se definitivně rozhodne v létě v americkém Orlandu.