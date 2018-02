Emotivní vzpomínka. Fedcupový tým si připomněl Novotnou, pak vykročil za postupem

Minuta bouřlivého potlesku v libeňské hale patřila Janě Novotné, slavná tenistka zemřela po dlouhé nemoci loni v listopadu, teď měl český tým příležitost se s ní při domácím zápase rozloučit společně s tisícovkami fanoušků.

Před zápasem si Kvitová při vzpomínání pobrečela, po dvou hodinách na kurtu ale zařídila týmu první bod Číst článek

Fedcupový kapitán Petr Pála věděl, že půjde o emočně silný zážitek, který může i negativně ovlivnit výkony hráček na kurtu. Ale na výsledek v tomto případě nemyslel.

„O tom by člověk neměl tolik přemýšlet, protože se to sluší a patří. I když jsem si myslel, že to pro Péťu nebude dobré na začátek, ale začala dobře. Holky byly rozladěné, ale myslím, že to diváci ocenili. Takové velikány je potřeba připomenout,“ řekl Radiožurnálu nehrající kapitán.

„Byl to pro mě hrozně těžký moment. Když se začalo tleskat, začala jsem plakat. Jít na zápas pak nebylo vůbec jednoduché, všechny vzpomínky se vrátily,“ řekla Radiožurnálu Petra Kvitová.

„Bylo nádherné, že začala celá hala tleskat. Celou dobu jsem před sebou měla obrázek, kde držela wimbledonský talíř. Byl to nádherný moment, krásné gesto, ale před zápasem to nebylo ideální,“ dodala.

V olympijském veselení by nemělo zapadnout, že @Petra_Kvitova je 1. českou singlistkou, která ve #FedCup porazila Vik Golubicovou:) — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 10 February 2018

A také vítězka druhého duelu Barbora Strýcová mluvila podobně, i když na kurt nastupovala až o pár hodin později.

„Bylo to hrozně emotivní. Přiznávám, že jsem se tam rozbrečela, ale je důležité, že to tam bylo a takhle jsme to prožily, protože nám Jana chybí,“ dodala druhá česká zástupkyně v sobotních dvouhrách.

České tenistky dnes mohou navazovat na 33 vyhraných zápasů Jany Novotné v týmové soutěži. Pokud se povede zvítězit aspoň jedné z nich, bude to znamenat desátý postup do fedcupového semifinále v řadě.

Czech and Swiss team stand a minute in silence to remember Jana Novotna. #FedCup pic.twitter.com/3975quHWe0 — Ashish TV (@Ashish__TV) 10 February 2018