Souboj Plíškové s Kerberovou bude reprízou finále US Open. 'Její hra se tolik nemění,' říká Plíšková

Pravděpodobné to bylo už pár dní, ale jisté to je až teď po slavnostním losování. Hned úvodní den fedcupového semifinále v německém Stuttgartu se utkají předloňské finalistky grandslamového US Open. Karolína Plíšková se pokusí ve druhém zápase sobotního programu vyzrát na domácí hvězdu Angelique Kerberovou, což se jí před dvěma roky v New Yorku nepovedlo. Stuttgart 14:17 20. dubna 2018

Jednou a dost, řekla si Karolína Plíšková. Víckrát už se prý na záznam, ve kterém hrála o svůj první grandslamový titul, nedokázala dívat.

„Přijde mi to jako škoda. Vždycky si řeknu, že chyběl jen kousek a že kdyby to šlo opakovat, tak to bude třeba jinak,“ přiznává Karolína Plíšková. A taky kapitánu Petru Pálovi hned naskočí, že to tenkrát bylo o kousek.

„Byla tam ve třetím setu pár míčů, kdy se to mohlo zlomit,“ vzpomíná Pála.

Petr Pála svou svěřenkyni jistě nebude nutit, aby se teď ještě jednou na utkání podívala, ale některé věci se i bez pohledu na obrazovku připomenout dají.

„Je potřeba míče dohrávat, protože Kerberová vrátí o jeden až dva míče víc než většina hráček na okruhu,“ říká Pála.

Velká utkání s Angelique Kerberovou bývají zpravidla velmi napínavá a divácky vděčná. Ostatně současná česká dvojka Petra Kvitová jedno takové vyhrála - ve finále v roce 2014 v Praze. I dnes o souboji mluví jako o fedcupovém duelu, který jí nejvíc zůstal v paměti.

„Ten zápas měl podle mě úplně všechno, co může ženský tenisový zápas mít. Bylo to nahoru, dolů a byl to boj až do konce. Já měla křeče, Angelique si tam zase chytala záda a obě jsme na konci tu druhou ocenily,“ vzpomíná Petra Kvitová.

Kvitová by se mohla s Angelique Kerberovou utkat ve druhém nedělním zápase, pokud ještě nebude rozhodnuto. A v jakém rozpoložení by mohla soupeřka být, ovlivní i Karolína Plíšková, která se s německou dvojkou Kerberovou utká už v sobotu.

„Já s ní mám spoustu zápasů a pamatuju si všechny. Některé byly dobré, některé horší. Ona si myslím drží svoji laťku. Loňský rok měla sice takový nepovedený, ale předtím ho měla zase nadmíru povedený. Myslím, že její hra je pořád stejná, tolik se nemění a pro mě je nepříjemná,“ přiznává Karolína Plíšková.

Kerberovou dokázala Plíšková porazit zatím jen třikrát z deseti zápasů, nejvýrazněji ve finále v Cincinnati v roce 2016, pár týdnů před už zmíněnou nejbolestnější porážkou v boji o grandslamový titul.

„Ten zápas si samozřejmě pamatuju a budu si ho pamatovat dlouho. Byla jsem krůček od vítězství, na druhou stranu ona tam byla v životní formě a bylo hodně těžké ji porazit,“ říká Plíšková.

Porazit Angelique Kerberovou bude podle všeho těžké i teď v jejím domácím prostředí.

