'Bude to nálož.' Grandslamové vítězky jsou ve Fed Cupu proti Němkám dvojkami, jde o finále v Praze

České tenistky čeká jedno z nejtěžších fedcupových utkání za posledních deset let. Ve Stuttgartu si zahrají o postup do finále proti domácímu Německu, které je v ženské týmové soutěži dost možná nejsilnější od éry Steffi Grafové. Stuttgart 7:00 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fedcupové utkání ve Stuttgartu zahájí Petra Kvitová | Foto: Pavel Lebeda, Foto: Česká sportovní / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Nebývá obvyklé, aby týmovými dvojkami byly dvojnásobné grandslamové šampionky v singlu, ale právě teď to tak ve Stuttgartu je a podle dostupných informací možná vůbec poprvé v historii. Jen to dokazuje, jak silné týmy se o postup do finále v Německu poperou.

Souboj Plíškové s Kerberovou bude reprízou finále US Open. 'Její hra se tolik nemění,' říká Plíšková Číst článek

„Není to úplně časté, ale hráli jsme proti týmům, které měly hráčky takhle vepředu. Když četli tak čtyři jména, říkal jsem si, že to bude nálož. Musí to být bitva, doufám v to,“ přiznává Petr Pála.

Fedcupovým kapitánem je už jedenáct let a za tu dobu toho hodně pamatuje. Třeba i to, jak na lavičce své svěřenkyně motivoval, což teď tak trochu odpadá. „Vědí, že je to o finále v Praze. Pro nás je ta největší motivace hrát o titul doma.“

„Největší motivací je vždycky vítězství a tady je ještě, že se hraje doma. Vloni se to těsně nepovedlo, teď by bylo hezké zakončit sezonu v Praze. A samozřejmě vítězně, ale to jsme hodně v budoucnu,“ uznává Karolína Plíšková.

Stejně mluví i Petra Kvitová. Tím spíš, že není jisté, kolik domácích zápasů o titul ve Fed Cupu ještě může vzhledem k uvažovaným reformám soutěže odehrát.

Petra Kvitová v poledne nastoupí k zahajovacímu utkání semifinále proti německé jedničce Julii Görgesové. Po nich se na antukovém kurtu v hale představí Karolína Plíšková a Angelique Kerberové.

Nepamatuji utkání tak silných týmů ve #FedCup (dvojnásobné grandslamové šampionky na pozici obou týmových dvojek, to možná ani ještě nikdy nebylo:)) pic.twitter.com/7cGZcrbDLi — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 20 April 2018