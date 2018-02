Vyprodaná hala, těžké soupeřky. 'První kolo budu vnímat jako finále,' těší se Kvitová

České tenistky budou hrát se Švýcarkami o postup do semifinále Fed Cupu a vůbec poprvé v desetileté éře kapitána Petra Pály odehrají první utkání sezony v největší domácí hale v Praze. Praha 8:08 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová s Barborou Strýcovou během losování zápasu se Švýcarskem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Pro nás to nebude tak úplně první kolo. Budu mít pocit, že je tu finále. Jsme tu zvyklé hrát tu finále, snad bude vyprodáno, navíc na první kolo jsou Švýcarky ne úplně lehký soupeř,“ myslí si podle Radiožurnálu Petra Kvitová.

Bývalá světová dvojka pozná sílu soupeřek jako první z českých tenistek, v zahajovacím utkání od půl druhé proti Golubicové. Loni ze zdravotních důvodů ve Fed Cupu chyběla, ale jinak jde o nejúspěšnější hráčku z výběru kapitána Petra Pály, která má jako jediná všechny tituly z let 2011 až 2016.

Kvitová zažila nejčastěji atmosféru domácích duelů v Ostravě, ze svých týmových začátků pamatuje i brněnské výstaviště.

„Ostrava mě napadne hlavně v souvislosti s rodinou, mám to doma. Brno mi přišlo menší a útulné, rození týmu, nikdo o nás nevěděl. A Praha, to je velkolepé finále, pamatuju si diváky, atmosféru a husí kůži,“ vypráví Kvitová.

Ještě víc pořadatelských měst v Česku zažila ve Fed Cupu Barbora Strýcová, která dnes nastoupí do druhé dvouhry proti Belindě Bencicové. Strýcová při svém debutu s Kanadou poznala třeba i publikum v Přerově.

„Bylo to před sto lety, ale jako by to bylo včera. Chodily jsme hrát basket, kapitánem byl pan Kukal, jeho rozcvička nás zmrtvila tak, že jsme se ve čtvrtek nemohly hýbat. Jsou to momenty, na které nikdy nezapomenu,“ vzpomíná Barbora Strýcová.

Jedno ale měla všechna města, co už fedcupová utkání hostila, společné. „Servis je v každém městě absolutně perfektní. Naskočí mi fanoušci a podpora domácího publika,“ děkuje českým fanouškům kapitán Petr Pála a myslí tím i ty, kteří teď přijdou v sobotu a v neděli do libeňské haly na utkání se Švýcarskem.