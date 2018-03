Na tenisové výsluní se dere mladý Američan Tiafoe. Fanoušky baví hrou i vystupováním

Tenista Frances Tiafoe patří k mladým talentům, kteří by jednoho dne mohli proniknout do první světové desítky. Dvacetiletý Američan, který na turnaji v Miami vyřadil mimo jiné Tomáše Berdycha, si ale v cestě za slávou pomáhá i svým komickým vystupováním. A to jak na kurtu, tak mimo něj.

Miami 16:30 28. března 2018