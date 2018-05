‚Nulu za antukovou sezonu jsem ještě neměl.' Tomáše Berdycha trápí zdraví, přestávku neplánuje

„Nulu za antukovou sezonu jsem ještě neměl. Člověk sbírá veškeré možné zkušenosti, ne vždycky ty dobré. I ty špatné se musí posbírat,“ pousmál se Tomáš Berdych na Radiožurnálu svému novému „rekordu.“

Prvnímu soupeři podlehl v Monte Carlu, Madridu, Římě i teď na Roland Garros v Paříži, na všech antukových turnajích, které hrál. Po Roland Garros dost pravděpodobně opustí po osmi letech elitní dvacítku, bez loňských bodů za semifinále Wimbledonu může být i mimo padesátku.

Přitom tenisově se špatně necítí, jen potřebuje být fit. Aspoň na nějaké delší období, ale to se mu teď nedaří.

„Dělám pro to každý den spoustu hodin. Ať už cvičením nebo fyzioterapií. Mám dny, kdy je to dobré a v pohodě. Jindy je to špatné a limituje mě to,“ vysvětluje Tomáš Berdych.

Není sám, kdo se v tomto věku na okruhu trápí, někteří konkurenti reagují na zdravotní potíže delší přestávkou, ale té se český tenista bojí.

„Spoléhat na to, že se to povede jako Rogerovi (Federerovi, pozn. red), nejde. Myslím, že to nefunguje a není na to čas,“ říká k taktice švýcarské hvězdy, která vynechává celou antukovou sezonu.

Tomáš Berdych zatím bojuje a věří, že to třeba zase bude lepší, jako když byl v Austrálii nebo loni ve Wimbledonu. Ale přestože nezažívá úspěšné tenisové období, dělá mu radost osobní život, který výsledky na turnajích neovlivňují.

„Dokážu za tím zavřít dveře. Teď to jde trošku hůř, je potřeba je víc zamknout, aby se zase neotevřely. Ale mám kolem sebe lidi, ať už rodinu, manželku, známé, se kterými to nemám postavené tak, jestli jsem vyhrál, nebo prohrál. Jestli jsem na světě čtvrtý, nebo třicátý,“ řekl před odletem z Francie Tomáš Berdych.