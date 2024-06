Španěl Alcaraz vyzve ve finále French Open Zvereva z Německa. Může mu vrátit loňské vyřazení

Je trošku stydlivá, ale komunikace probíhá super, říká o spoluhráčce Gauffové Siniaková

Už od nějakých čtrnácti, patnácti let je Cori „Coco“ Gauffová celosvětovou hvězdou, teď je jí dvacet a díky loňskému triumfu na US Open v New Yorku už je také grandslamovou šampionkou v singlu.