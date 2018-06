Strýcová zvládla český souboj proti Siniakové a zahraje si na French Open osmifinále

Tenistka Barbora Strýcová zvládla na French Open utkání 3. kola proti krajance Kateřině Siniakové a po vítězství 6:2 a 6:3 se může těšit na osmifinále proti Julii Putincevové z Kazachstánu. O překvapení se postarala rumunská hráčka Mihaela Buzarnescuová, která vyřadila světovou čtyřku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Paříž 15:25 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová na French Open. | Foto: Christophe Ena | Zdroj: AP/ČTK

Dvaatřicetiletá Strýcová začala zápas ztrátou podání a po servisu Siniakové prohrávala 0:2. Pak ale byla od základní čáry přesnější a pečlivější, občas si došla pro vítězný míč na síť a získala sedm her v řadě. Ve druhém setu vzala Siniakové podání v šesté hře a po hodině a 22 minutách využila první mečbol.

O postup do čtvrtfinále a vyrovnání svého grandslamového maxima bude v neděli usilovat v utkání s 98. hráčkou žebříčku Julií Putincevovou z Kazachstánu.

Duel Strýcové se Siniakovou byl třetím českým souboje v ženské dvouhře v Paříži. V těch předešlých Karolína Plíšková porazila Barboru Krejčíkovou a Lucii Šafářovou.

Do osmifinále postupuje i Rumunka Mihaela Buzarnescuová, která překvapivě přehrála ve třetím kole turnajovou čtyřku a jednu z favoritek na titul Ukrajinku Elinu Svitolinovou ve dvou setech 6:3 a 7:5.

Buzarnescuová, finalistka z turnaje v Praze, hraje ve třiceti letech teprve svůj třetí grandslamový turnaj v kariéře, je poprvé v Paříži a premiérově na turnaji "velké čtyřky" vyhrála zápas. Loni na US Open i letos v Melbourne na Australian Open vypadla v prvním kole.

Verdasco vyřadil světovou pětku Dimitrova

Čtvrtý nasazený Grigor Dimitrov z Bulharska skončil na French Open ve třetím kole, když nestačil na zkušeného Španěla Fernanda Verdasca a prohrál 6:7, 2:6 a 4:6. Podobnému osudu těsně unikla turnajová dvojka Alexander Zverev z Německa, jenž utekl z mečbolu Damiru Džumhurovi a Bosňana porazil po boji 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 a 7:5.



Dimitrovovi se na pařížské antuce nedaří. Ani při osmém startu na Roland Garros nedokázal přejít přes třetí kolo a neporazil hráče z padesátky žebříčku ATP. S Verdascem letos prohrál už podruhé. Stejně dopadl na amerických betonech v Indian Wells a s čtyřiatřicetiletým soupeřem má bilanci 2:3.



„Co k tomu mám říct? Je to škoda, protože fyzicky jsem se tady cítil dobře, ale po prvním setu jsem ztratil nervy a už se z toho nedostal,“ řekl Dimitrov. „Paříž je ke mně přívětivá, ale já to nedokážu využít. Musím to přijmout, je za mnou další turnaj a je třeba koukat dopředu.“



Pětatřicátý hráč světa Verdasco, který hraje šedesátý grandslam v řadě, vítězstvím oslavil 350. zápas na antuce a vylepšil si bilanci na klouzavém povrchu na 218:132. Jeho příštím soupeřem bude buď Srb Novak Djokovič, nebo krajan Roberto Bautista.



Jednadvacetiletý Zverev postoupil do osmifinále Roland Garros poprvé v kariéře a stejně jako ve druhém kole proti Srbovi Dušanu Lajovičovi k tomu potřeboval pět setů. Vítěz letošních antukových turnajů v Mnichově a Madridu prohrával s Džumhurem 1:2 na sety a 2:4 ve čtvrtém, za stavu 6:5 ještě Džumhur podával na vítězství v zápase. Favorizovaný Němec si však vynutil tie-break, který ovládl 7:3.



V pátém setu neudržel vedení 4:2 Zverev a Džumhur měl za stavu 5:4 při soupeřově podání mečbol. Hamburský rodák ho však prudkým servisem odvrátil a získal následující tři gamy a tím i zápas.



French Open 2018:

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

A. Zverev (2-Něm.) - Džumhur (26-Bosna) 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, Nišikori (19-Jap.) - Simon (Fr.) 6:3, 6:1, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Strýcová (26-ČR) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Melicharová, Peschkeová (13-USA/ČR) - Rybáriková, Kužmová (SR) 6:1, 6:4.