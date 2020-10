Krejčíková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové osmifinále, Siniaková padla s nasazenou Bertensovou

Tenistka Barbora Krejčíková se poprvé v kariéře dostala ve dvouhře do grandslamového osmifinále. Češka dnes porazila ve 3. kole antukového Roland Garros Bulharku Pironkovovou 5:7, 6:4 a 6:3. V Paříži naopak skončila Kateřina Siniaková po prohře s pátou nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska dvakrát 2:6.

Dvojnásobná deblová grandslamová šampionka Krejčíková sice ztratila po hodině první set, ale trpělivou hrou dokázala zápas otočit. Třetí set rozhodla brejkem hned v první hře a zápas ukončila po dvou hodinách a 38 minutách.

"Byl to velmi těžký zápas. Podmínky byly zase náročné, ale užívala jsem si, že hraju poprvé třetí kolo na grandslamu ve dvouhře a bojovala o každý míč. Nakonec jsem měla štěstí, vyhrála jsem a jsem nadšená," řekla Krejčíková novinářům.

Krejčíková (114. WTA) má šanci dostat se i do čtvrtfinále, jelikož její další soupeřkou bude Nadia Podoroská z Argentiny, 131. hráčka světa.

Utkání Siniakové bylo přesunuto na centrkurt a mělo jasný průběh. Siniaková sice začala brejkem podání favoritky, ale víckrát už soupeřku o servis nepřipravila. Sama přišla o podání šestkrát, udělala 26 chyb a odešla poražena za 58 minut.

Vítěz US Open Dominic Thiem neztratil ani ve třetím utkání set. Rakouský tenista měl s Norem Casperem Ruudem problém jen v úvodu utkání a po výhře 6:4, 6:3, 6:1 postoupil do osmifinále. Bezchybnou bilanci dál drží i nejvýše nasazená Rumunka Simona Halepová, která ve 3. kole deklasovala Američanku Amandu Anisimovovou 6:0, 6:1.

Jednoduše zvládl třetí kolo také obhájce titulu Rafael Nadal a jeho dalším soupeřem bude americký mladík s českými kořeny Sebastian Korda.

Šampionka Roland Garros z roku 2018 Halepová dokonale oplatila devatenáctileté Anisimovové loňskou čtvrtfinálovou porážku. Na kurtu se zdržela jen 54 minut a prodloužila svou rekordní vítěznou sérii na 17 zápasů.

Její příští soupeřkou bude další devatenáctiletá hráčka Iga Šwiateková z Polska. Přemožitelka Markéty Vondroušové z prvního kola ukončila nadějné vystoupení někdejší wimbledonské finalistky Eugenie Bouchardové, do osmifinále postoupila také třetí nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Květa Peschkeová s Demi Schuursovou z Nizozemska se staly prvními osmifinalistkami čtyřhry. Turnajové šestky porazily ve 2. kole americko-australskou dvojici Alison Riskeová, Ajla Tomljanovicová 6:4 a 6:3.

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Travaglia (It.) 6:1, 6:4, 6:0, Gaston (Fr.) - Wawrinka (16-Švýc.) 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0, Sonego (It.) - Fritz (27-USA) 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (19:17), Sinner (It.) - Coria (Arg.) 6:3, 7:5, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (ČR) - Pironkovová (Bulh.) 5:7, 6:4, 6:3, Bertensová (5-Niz.) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková, Kužmová (13-ČR/SR) - Alexandrovová, Kalašnikovová (Rus./Gruz.) 6:1, 6:4.