Český souboj v druhém kole French Open vyhrála Krejčíková, Strýcovou udolala ve třech setech

Druhé kolo už rozehrála také Kateřina Siniaková a nad Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska vyhrála první set poměrem 6:3.

VIDEO: Zvuk připomínající explozi krátce přerušil zápas na French Open, šlo o sonický třesk od stíhačky Číst článek

V duelu předních deblistek – Strýcová je dvojka a Krejčíková devítka v žebříčku čtyřhry WTA - měla zkušenější Strýcová lepší vstupy do setů. V každém šla do brejku, ale k úspěchu dotáhla jen druhou sadu. V prvním setu otočila Krejčíková stav z 1:4, ve třetí rychle smazala ztrátu z první hry a rozhodla brejkem na 4:2.

Čtyřiadvacetiletá Krejčíková ukončila zápas po dvou hodinách a 42 minutách díky chybě soupeřky. Ve 3. kole bude hrát s Bulharkou Cvetanou Pironkovovou, které k utkání 2. kola nenastoupila zraněná Serena Williamsová z USA.

Aktuálně 114. singlistka světa Krejčíková by se měla díky postupu do 3. kola poprvé v kariéře posunout do první stovky žebříčku dvouhry. Na grandslamu hrála hlavní soutěž dvouhry poprvé předloni v Paříži (1. kolo) a letos v Austrálii (2. kolo). Mohla nastoupit i na US Open, ale kvůli koronaviru do New Yorku neletěla.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Wawrinka (16-Švýc.) - Koepfer (Něm.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1, Korda (USA) - Isner (21-USA) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, Fritz (27-USA) - Albot (Mold.) 6:3, 6:2, 6:4. Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (ČR) - Strýcová (32-ČR) 6:4, 3:6, 6:3, Svitolinová (3-Ukr.) - Zarazúaová (Mex.) 6:3, 0:6, 6:2, Pironkovová (Bulh.) - S. Williamsová (6-USA) bez boje, Schmiedlová (SR) - Azarenková (10-Běl.) 6:2, 6:2, Podoroská (Arg.) - Putincevová (23-Kaz.) 6:3, 1:6, 6:2, Anisimovová (25-USA) - Peraová (USA) 6:2, 6:0, Alexandrovová (27-Rus.) - Sharmaová (Austr.) 6:3, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková, Kužmová (13-ČR/SR) - Paarová, Wachaczyková (Rum./Něm.) 6:2, 2:6, 6:0.