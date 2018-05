Šafářová připouští, že možná hraje svou poslední sezonu. ‚Hodně to závisí na zdraví,‘ říká

„Řekla jsem si, že ještě tenhle rok a pak uvidím. Hodně to závisí na zdraví. Jsem ráda, že tady vůbec jsem a užívám si to. Chci si ještě zahrát ty velké turnaje a chci ještě tuhle sezonu hrát. Tím, že se mi ten zdravotní stav zlepšil natolik, že můžu zase naplno trénovat, tak jsem toho chtěla ještě využít,“ přiznává Lucie Šafářová.

Lucii Šafářovou už několikrát napadlo, že to dál nepůjde. Zdravotních potíží bylo v poslední době hodně, a tak je těžké si něco plánovat. Ostatně i proto teď na Roland Garros nehraje se svou dlouholetou deblovou spoluhráčkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, se kterou získala v Paříži dva tituly z ženské čtyřhry.

„Tím, že jsem vůbec nevěděla, kdy se vrátím, tak ona si domluvila antukovou sezonu s Čchan Jüng-žan,“ vysvětluje česká tenistka.

Ale myšlenky na to spojit síly znovu dohromady Lucie Šafářová má. Hlavně kvůli Wimbledonu, který jako jediný z grandslamových turnajů s americkou kamarádkou nevyhrála.

„Uvidíme, já to beru den ode dne, jak se cítím a co bude dál. Nevím, jestli jsem schopná úplně slíbit účast na všech turnajích, aby to jí dávalo zase smysl, tak uvidíme. Po French Open si sedneme a nějak se domluvíme,“ řekla Lucie Šafářová.

Do Paříže cestovala s představou, že debl ani nebude hrát, ale lidé z ženské profesionální organizace WTA i kouč Rob Steckley pomohli zařídit, že si nakonec zahraje i čtyřhru - s Ruskou Světlanou Kuzněcovovou.

„Napsal mi pán z WTA, který řekl, že Kuzněcovová někoho hledá. Zrovna jsme seděli s Robem v letadle a on řekl, že je dobrá a že se teda zapíšeme. Tak jsem jí napsala na WhatsAppový číslo, to jí nedošlo, tak Rob říkal, že jí napíše ještě na facebook. A nic, bez odpovědi. Pak jsme přijeli do Štrasburku a Světlana nám píše: ‚Tak jsem nás zapsala za pět dvanáct,‘“ vypráví Lucie Šafářová.

Šafářová tedy i tentokrát kombinuje na Roland Garros dvouhru i čtyřhru, tak jako v minulých hodně úspěšných letech s finálovou účastí v singlu a dvěma tituly z deblu. Letos velká očekávání nemá, vždyť se na turnaje vrátila teprve před týdnem po třech měsících bez tenisu.