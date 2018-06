11 titulu na Roland Garros. ‚Naučit se Nadalovy údery je nereálné,‘ říká Pavlásek

Tenista Rafael Nadal zase o něco vylepšil své už tak výjimečné rekordy. Pojedenácté vyhrál mužskou dvouhru na antukovém Roland Garros, fyzicky nejnáročnějším grandslamovém turnaji. Tituly tam začal sbírat už v roce 2005, v době, kdy byl jeho poslední finálový soupeř ještě mladým školákem. Paříž 11:44 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafael Nadal vyhrál Roland Garros už jedenáctkrát, ale zdá se, že ho to zatím neomrzelo | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

„Pamatuju si, když jsi tu poprvé vyhrál. Bylo mi jedenáct a koukal jsem se v televizi,“ vzpomínal Rakušan Dominik Thiem po prohraném finále. Tehdy prý ani trochu prý nedoufal, že si s ním jednou na stejném místě o pohár zahraje.

Bojuj jako Nadal Číst článek

Ale stejně tak někomu mohlo připadat nemožné, že toho Španěl tolik vyhraje. „On byl takovej klučina, měl hrnec na hlavě a byl hrozně roztomilý. Ale těch juniorských turnajů také moc nehrál,“ směje se pro Radiožurnál Barbora Strýcová, která Nadala znala už od mládežnických kategorií.

Ale ty brzy přelétl, i díky ohromnému drilu a úderům s rotacemi, které se snad ani nedají naučit.

„Viděl jsem pár trenérů, kteří mají šesti sedmileté tenisty a učí je jeho forhendy. Ale to je nereálné, předělávat někoho k obrazu Nadala. Každý má svůj styl,“ myslí si český tenista Adam Pavlásek, který si tak jen těžko může vzít něco z úderů světové jedničky.

Ale o jednu Nadalovu věc se prý mohou pokoušet všichni. „Všichni, co hrají tenis, by se měli v tomhle hráči vzhlížet. Jak to žere, je jedno, jestli je to 15:15, 15:40, nebo 5:3, prostě hraje na sto procent, jako by byl ten míček poslední,“ chválí Adama Pavlásek.

I to teď Nadal na Roland Garros předváděl, přebojoval i nečekané zdravotní potíže v závěru třetího setu, a pak se jen divil tomu, co už ve své kariéře dokázal. Vyhrál 11 titulů v singlu na jednom grandslamu, což se v tenisové historii povedlo pouze Australance Margaret Courtové.





Rafael Nadal has made it French Open number 11!



Report https://t.co/YfZfvKp0h2#FrenchOpen pic.twitter.com/EggAt49Crn — BBC Sport (@BBCSport) 11 June 2018