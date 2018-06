Může tu vyhrát fakt každý, říká tenistka Strýcová před osmifinále French Open

„Tady jsou hrozně fajn takové kávičky a restaurace, takže to mám moc ráda,“ říká o dějišti French Open Barbora Strýcová.

Své zvyky až na malé výjimky Barbora Strýcová nemění, už několik let bydlí ve stejném hotelu nedaleko tenisového areálu. Ale možná už dlouho jí tamní káva nechutnala jako letos.

Barbora Strýcová zvládla těžké první kolo, ve kterém lámala sérii osmi porážek v řadě, a od té doby se její výkony v Paříži zlepšují. K radosti kouče Davida Kotyzy, který si ale nemyslí, že by na předchozích turnajích předváděla horší tenis.

„Já musím paradoxně říct, že nejlepší na antuce, možná i historicky, jsem ji viděl, jak hrála první dva sety se Stephens,“ naráží Kotyza na nedávný prohraný zápas s Američankou Sloane Stephensovou.

„Dokáže hrát kvalitně, že to není nějaká herní bída,“ myslí si David Kotyza, který nepropadal panice, ani když se Barboře Strýcové výsledkově nedařilo.

A i proto teď připravuje svou svěřenkyni na osmifinále grandslamu a na utkání proti Kazašce Julii Putincevové.

„Tím, jak má silnou vůli a je disciplinovaná v tréninku, tak tohle je pro ni takový dárek, že se jí, nechci říct na stará kolena, ale už má opravdu něco odehráno a Bůh ví, jak dlouho ještě bude hrát, splnil takový fajn postup,“ říká Kotyza.

Před českou hráčkou se otevřela nečekaná šance na životní výsledek, ostatně poslouchá to občas i od reportérů v areálu, že v její části pavouka největší favoritky vypadly. Ale přesně takové úvahy si Strýcová nechce pouštět do své hlavy.

„Neberu to vůbec tahle, zvlášť na tomhle turnaji. Tady je favorit v podstatě každý, může tu vyhrát fakt každý. Bude to těžký zápas, bude to boj a půjdu do toho se vším, co mám,“ těší se na odpolední duel Barbora Strýcová.

Utkání je naplánováno v neděli na 13.00.