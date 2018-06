„Udělala jsem to jen na určitou dobu. Říkala jsem si, že uvidíme. Když tady budeme pokračovat, tak to pak nějak vyřeším. Většinou když si to zabookujete na celou dobu, tak prohrajete brzo,“ říká Barbora Krejčíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Krejčíková s tak dlouhým pobytem v Paříži nepočítala, po postupu do deblového semifinále musela hledat hotel

Ještě než Barbora Krejčíková společně s Kateřinou Siniakovou vybojovala na kurtu postup do semifinále, musela mít sbaleno. Pronájem bytu, ve kterém našla zázemí při Roland Garros v Paříži, totiž právě před důležitým zápasem skončil. Někteří tenisté to tak třeba i z pověrčivosti dělávají, a česká hráčka mezi ně zřejmě patří.

„Byla jsem tady s věcmi, se vším a říkám, že už to mám všechno vyklizené a že teď už budu jenom čekat na zápas. No a teď budu hledat ubytování,“ směje se Barbora Krejčíková.

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou postoupily do semifinále čtyřhry na Roland Garros Číst článek

Stěhovací vůz ale rozhodně nepotřebuje, stačí jen malé auto. Vždyť i věcí vozí z pověrčivosti málo a třeba oblíbenou kytaru s sebou nemá.

„Většinou když si vezmu víc věcí, tak to nedopadá dobře. Jsou to asi takové pověrčivě věci, že jedu s méně věcmi a když tak si to přeperu. Kytara je doma, protože je to komplikované s cestováním. Čeká na mě doma, už se na ni těším, až se vrátím,“ usmívá se Krejčíková.

Ale do zpěvu je Barboře Krejčíkové i bez kytary, stejně jako spoluhráčce Kateřině Siniakové. Trojnásobné grandslamové šampionky z juniorského deblu teď čeká druhé společné semifinále Roland Garros v ženské kategorii.