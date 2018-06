Cecchinato čelil obvinění kvůli zmanipulování zápasů, teď senzačně postoupil do semifinále French Open

Na grandslamových turnajích nikdy předtím nepřešel první kolo, ale teď už je v semifinále. Italský tenista Marco Cecchinato je zřejmě největší senzací Roland Garros a teď naposledy se o tom přesvědčil i mnohonásobný šampion Srb Novak Djoković. Paříž 10:11 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marco Cecchinato po senzačním postupu do semifinále French Open. | Foto: Michel Euler | Zdroj: AP/ČTK

Hodně dlouhý a napínavý tie-break čtvrtého setu, po kterém se rodák z Palerma radoval z nečekaného postupu, nabídl snad všechno, co může tenisový zápas mít. Emoce, tu nejurputnější obranu i nejodvážnější útok, těsné míče a velké zvraty. Ostatně taková byla i celá dosavadní kariéra pětadvacetiletého Itala.

Před dvěma roky ho leckdo mohl považovat za podvodníka, italská tenisová federace ho tehdy potrestala za zmanipulování zápasů. Cecchinato ale svou vinu odmítal a své jméno očistil.

Na velkých turnajích nebyl až doteď úspěšný a moc nechybělo, aby i tady opustil turnaj hned po prvním kole, jak bylo jeho tradicí, ale i tento příběh dokázal zvrátit.

„Jsem poprvé v semifinále grandslamu, nechápu to, porazit Djokoviće, to je neuvěřitelné. Zažívám turnaj, kdy jeden den hraju a druhý ne. Teď jsem hotový, ale musím si odpočinout a nabrat síly do semifinále. Jsem moc šťastný,“ řekl Cecchcinato.

Marco Cecchcinato byl před turnajem 72. hráč světového žebříčku, což z něj činí nejníže postaveného semifinalistu mužské dvouhry Roland Garros v tomto století.