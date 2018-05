Bylo to o bojovnosti, jinak to s ní dneska nešlo, říká Kvitová po prvním kole proti Cepedeové

Dvanáctá antuková výhra v řadě, první tady na novém turnaji. Jak hodnotíte ten hodně těžký a dlouhý zápas?

Myslím, že na první kolo to byla hodně silná soupeřka. Dokázala to i loni, když potrápila Karolínu Plíškovou ve 4. kole nebo kdy to bylo. Dneska to bylo opravdu hodně blízko tomu, abych letěla domů, ale nakonec se to otočilo a zůstávám. Ale byl to opravdu těžký zápas.

Čím se vám podařilo to otočit?

V tom prvním setu jsem byla podle mě i trochu lepší hráčka, akorát mě pak brejkla v jednom gemu, kdy jsem udělala dvojchybu. A v té koncovce to potom zvládla lépe. Ve druhém setu jsem měla pocit, že když jsem ji brejkla, hrála hůř, víc kazila. Ten třetí set byl myslím takovým shrnutím toho zápasu, bylo to hodně vyrovnané až do konce, kde jsem to nakonec urvala. Bylo to určitě o bojovnosti, protože s ní to dneska jinak nešlo.

Teď je to rok od vašeho návratu, mluvila jste o uzavřeném kruhu. Jak bylo těžké tohle všechno odblokovat a soustředit se jen na tenis?

Musím říct, že co jsem přijela do Paříže, tak je mi dobře. Mám to tu ráda a mám hezké vzpomínky z loňského roku. Když jsem dneska vkročila na centrkurt, tak se mi žádné vzpomínky nevrátily, z čehož jsem byla i sama překvapená, že už to asi mám opravdu uzavřené. Je to jiný rok, jiný turnaj. Samozřejmě že někdy není lehké překonávat nějaké věci i mimo tenis, ale na druhou stranu si myslím, že mě to i posiluje.