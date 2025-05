Věděl jsem, že musím jít po každé šanci, těší Lehečku postup do 3. kola Roland Garros

Na antukovém grandslamovém turnaji Roland Garros slavila postup do třetího kola hned trojice Čechů. Mezi ženami pokračují Marie Bouzková a Markéta Vondroušová, z mužů zůstal v turnaji jen Jiří Lehečka. Paříž 10:04 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka porazil Alejandra Davidoviche Fokinu 3:1 na sety a slaví postup do 3. kola Roland Garros | Foto: Anne-Christine Poujoulat | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Marie Bouzková si celkem hladce poradila s Britkou Sonay Kartalovou a do třetího kola prošla v Paříži podruhé za sebou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce Jiřího Lehečky, Marie Bouzkové a Markéty Vondroušové na postup do třetího kola French Open

„Je to super. Jsem strašně ráda, že jsem tu zase vyhrála dva zápasy. Tím, že jsem v prvním kole hrála s nasazenou hráčkou, tak není další hráčka nasazená. Takže to je všechno tak nějak spojené, že se zvládne první kolo a v druhém mám takovouhle soupeřku. Ale všichni tady hrají dobře, nekoukám na to, jestli je nasazená, nebo nenasazená,“ nechtěla snižovat schopnosti soupeřky Bouzková.

O poznání víc se na kurtu nadřela Markéta Vondroušová. Někdejší finalistka pařížského Grand Slamu sice Polce Magdaleně Frechové nadělila v úvodním setu kanára, pak ale musela na kurtu bojovat o každý balonek. Nakonec duel ovládla 6:3 v rozhodující sadě.

„Teď mě brutálně bolí nohy. S ní se hraje furt, každá výměna je hrozně dlouhá. Já už jsem si říkala, že musím něco změnit, abych tam pořád neběhala levá pravá pětadvacet minut. Pro mě jsou tyhle zápasy k nezaplacení, takže jsem ráda, že to dopadlo takhle a mohla jsem si to zkusit,“ těší Vondroušovou, kterou čeká Američanka Jessica Pegulaová.

Bouzková, Vondroušová a Lehečka slaví na Roland Garros postup do 3. kola. Trojice Čechů naopak končí Číst článek

Mezi muži pokračuje z českého kvarteta už jen Jiří Lehečka. Ten i ve třetím souboji porazil Španěla Alejandra Davidoviche Fokinu a měl radost, že se na soupeře opět dobře připravil a věděl, co od něj očekávat.

„Princip toho, jakým způsobem hraje, byl stejný. Věděl jsem, že musím na kurtu být aktivní a ten, kdo diktuje tempo hry. Někdy vzít i víc risku než se snažit rozehrávat výměnu. Protože on, když měl čas a mohl tvořit, tak byl nebezpečný. Antukový tenis ho baví a jde mu, takže jsem věděl, že musím jít po každé šanci, snažit se být aktivní na servisu i returnu. A to se mi povedlo hlavně v posledních dvou setech,“ řekl po postupu do třetího kola Lehečka.

V Paříži naopak dohráli Jakub Menšík, Tereza Valentová a šampionka Roland Garros z roku 2021 Barbora Krejčíková.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (ČR) - Davidovich (26-Šp.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, Rocha (Portug.) - Menšík (19-ČR) 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3 Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Vondroušová (ČR) - Frechová (25-Pol.) 6:0, 4:6, 6:3, Bouzková (ČR) - Kartalová (Brit.) 6:1, 6:4, Gauffová (2-USA) - Valentová (ČR) 6:2, 6:4, V. Kuděrmětovová (Rus.) - Krejčíková (15-ČR) 6:0, 6:3