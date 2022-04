Šestnáctiletá Fruhvirtová se debutu v reprezentaci nebojí. V Miami uvěřila, že dokáže porážet ty nejlepší

Tenistky Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Karolína Muchová, Marie Bouzková a Linda Fruhvirtová se připravují na víkendové kvalifikační utkání proti Velké Británii. O tom, kdo a jak zasáhne do zápasu o postup do finálového turnaje, se kapitán Petr Pála teprve rozhoduje. Díky svým posledním výsledkům na velkých turnajích v Americe má šanci i nejmladší hráčka z českého výběru - šestnáctiletá Linda Fruhvirtová. Praha 12:47 13. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linda Fruhvirtová | Foto: Geoff Burke | Zdroj: Reuters

Když se v těchto dnech procházíte po areálu pražské Štvanice, máte velkou šanci, že ji na některém z kurtů uvidíte. Linda Fruhvirtová se usmívá, že čtyřikrát denně ještě netrénuje, i když to tak může vypadat. Zároveň ale přiznává, že dobrá příprava je důležitá, aby se její velký talent mohl dál rozvíjet.

„Baví mě to, ráda trénuji a pracuji na sobě. Vím, že bez toho to nejde. Musím zaklepat, že tělo mi zatím drží. Pro regeneraci dělám taky hodně, abych byla připravená hned další den jít na kurt a makat,“ řekl Radiožurnálu Linda Fruhvirtová.

Odměnou pro ní může být i to, že nyní dostala pozvánku do reprezentačního týmu, který se v Praze na Štvanici utká s Velkou Británií o postup do finálové skupiny Poháru Billie Jean Kingové.

„Když se v roce 2020 hrála soutěž mezi růžovým týmem a černým týmem, tak tam všechny holky kromě Marušky (Marie Bouzkové) byly. Ale ji vlastně taky znám, už jsme proti sobě hrály,“ vzpomíná Fruhvirtová na předloňské léto.

Ve velké části světa se tou dobou nehrálo kvůli koronaviru, ale v Česku díky dobrým podmínkám tenistky nastupovaly k domácím turnajům a exhibicím, a do tehdejšího soupeření černého a růžového týmu se vedle největších tuzemských hvězd zapojily i dvě dívky bez občanského průkazu – Nikola Bartůňková a právě Linda Fruhvitová.

„Nikdy jsem neměla problém pracovat v týmu, s holkami v mládežnických kategoriích jsme v něm měly vždycky skvělou atmosféru. Jsem ráda, když je v týmu zábava, nenudíme se a není to takové odtažité. To tady není, což je super,“ myslí si vycházející hvězda.

Ještě předtím nastoupila v domácí extralize, přesně před třemi lety byla součástí fedcupového týmu v baráži s Kanadou v Prostějově. A zatímco tehdy se snažila hlavně dobře trénovat, sledovat přípravu a zápasové návyky zkušenějších krajanek, teď už je v pozici, kdyby mohla naskočit do některého z duelů.

A kdyby šanci dostala?

„Myslím, že by mě to nahecovalo. V týmových soutěžích už jsem za Česko v mládežnických kategoriích odehrála strašně moc zápasů, první start mezi dospělými by byla skvělá zkušenost a zážitek. Myslím, že to přijde, ať už tento týden, nebo v příštích letech,“ věří talentovaná tenistka.

Šestnáctiletá tenistka vyřadila v Miami světovou dvacítku Mertensovou

Zápasy s hvězdami

V nedávném rozhovoru pro Radiožurnál Sport říkala, jak už se delší dobu snaží o co nejlepší dohodu s tlakem a očekáváními.

Nebojí se ukázat na velkých pódiích, což nedávno předvedla na významných turnajích v Americe, kde porážela tenistky světové špičky Belgičanku Elise Mertensovou, Bělorusku Viktorii Azarenkovou a hrála celkem vyrovnaně se současnými hvězdami Španělkou Paoulou Badosaovou nebo Belindou Bencicovou ze Švýcarska.

„Zvlášť v takovém věku je pro mě důležité mít v sobě zápasy proti velkým hráčkám na velkých turnajích. Výhra v takových zápasech vám dá sebevědomí. I když vám lidi říkají, že na takové hráčky máte, uvěříte tomu až tehdy, když je skutečně porazíte. Je to určitě důležitý krok v mé kariéře.“

Ve světovém žebříčku už je Linda Fruhvirtová ve druhé stovce. Nejenom za poslední výkony jí tleskají i současné spoluhráčky v týmu Tereza Martincová nebo Markéta Vondroušová.

„Držím jí palce, je důležité, aby nám vydržela hlavně zdravotně. Musí si dávat pozor, aby to zvládla, ale hraje skvěle,“ chválila Martincová. „Hrála fakt skvěle. Myslím, že tomu obětuje fakt všechno, takže jsem ráda, že jí to takhle vychází,“ přidala se česká jednička pro utkání s Velkou Británií Vondroušová.

Utkání mezi českým a britským tenisovým týmem žen začíná na pražské Štvanici v pátek ve 12.00. Pravidelné vstupy můžete poslouchat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.