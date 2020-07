US Open bez světové jedničky. Bartyová se odhlásila, Plíšková tak může být nejvýše nasazenou tenistkou

První grandslam po plánovaném restartu sezóny bude bez světové jedničky v ženském singlu. Australanka Ashleigh Bartyová se měsíc před startem US Open z turnaje odhlásila a zdůvodnila to tím, že nechce sebe ani svůj tým vystavovat riziku možné nákazy koronavirem. New York 16:47 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ashleigh Bartyová se letos do New Yorku na US Open nepodívá | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Většina předních tenistů ale do New Yorku nejspíš dorazí, včetně nejlepších českých hráček. Naznačují to zveřejněné seznamy pro přípravný turnaj, který se bude hrát na stejném místě jako grandslamové US Open.

„Já bych hrála,“ říká pro Radiožurnál Karolína Plíšková. Její postoj byl od chvíle, kdy se tenistky v Česku mohly vrátit na kurty, stále stejný.

Po dlouhém čekání se těšila na velký turnaj, i když tušila, že to tentokrát bude jiný New York, než ten, ve kterém se jí v minulosti tak dařilo. S prázdnými tribunami, ve sterilním prostředí, bez některých členů podpůrného týmu.

„Je to takové přísné, nicméně bych přesto jela, pokud by to bylo takhle,“ tvrdí Plíšková.

Váhající tenisté

Zřejmě mnohem větší skupinu tvořili tenisté, kteří dlouho pochybovali a váhali, přemýšleli o tom, jestli má vůbec cenu grandslamy bez fanoušků pořádat, třeba jako Petra Kvitová. „Podmínky budou náročné. Pokud hráčky pojedou a budou to brát vážně, tak pojedu asi také,“ líčí Kvitová.

Zdá se, že hodně vážně berou tenisté už přípravný turnaj, který se bude hrát ve stejném areálu jako US Open od 20. srpna, tedy zhruba týden před grandslamem.

V seznamu sice chybí všechny čtyři vítězky loňských grandslamů, Japonka Naomi Ósakaová, zmíněná Australanka Bartyová, Rumunka Simona Halepová a Kanaďanka Bianca Andreescuová.

S generálkou ale počítají Američanka Serena Williamsová či Karolína Plíšková, která bude jako světová trojka nejvýše nasazenou hráčkou. Turnajovou sedmičkou bude Petra Kvitová. V hlavní soutěži jsou zapsané ještě Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Strýcová a Marie Bouzková.

Mužská dvouhra

Hvězdné obsazení má na stejném místě mužská dvouhra, do které krom Švýcarů Rogera Federera a Stana Wawrinky zasáhnou všichni velcí favorité a nejúspěšnější singlisté posledních let, včetně tří nejlepších hráčů v aktuálním světovém žebříčku Srba Novaka Djokoviće, Španěla Rafaela Nadala či Rakušana Dominica Thiema.

Ten si na nedávné exhibici v Berlíně podobně jako třeba Petra Kvitová vyzkoušel, jak by mohl tenis na profesionálním okruhu v nejbližším období vypadat.

Dominic Thiem televizi CNN popisoval, jak probíhalo testování, jak vypadaly cesty na hráčský hotel, a také říkal, že menší akce mohla ukázat, že je možné zvládnout i ty větší, třeba s dvě stě padesáti hráči na grandslamovém turnaji v New Yorku.

Kdo se ho nakonec zúčastní, bude definitivně jasné až na konci srpna. Podle jmen v seznamu pro generálku se ale zdá, že může mít US Open navzdory častým pochybnostem a obavám silné obsazení.