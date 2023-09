Nemám vysněné číslo. Chci pokračovat dál, říká Djoković o počtu vyhraných grandslamů

Srbský tenista Novak Djoković slaví 24. grandslamový titul v mužské dvouhře. Ve finále US Open porazil Rusa Daniila Medveděva 3:0 na sety, když druhý velmi intenzivní trval hodinu a tři čtvrtě. Djoković počtem triumfů v grandslamové dvouhře vyrovnal historický rekord Australanky Margaret Courtové. New York 18:51 11. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Novak Djoković vítězstvím na US Open získal už 24. grandslamový titul | Zdroj: Profimedia

Novak Djoković si po zápase oblékl bleděmodré tričko s velkou fialovou čtyřiadvacítkou na zádech a se společnou fotografií s Kobem Bryantem. Na počest basketbalisty, který před třemi roky tragicky zahynul a který právě čtyřiadvacítku také nosil na dresu, když hrál za Los Angeles Lakers.

Srbský tenista Novak Djoković po zisku 24. grandslamového titul rozhodně končit nehodlá

Při slavnostním ceremoniálu Djoković v emocích vyprávěl, jak moc pro něj zisk 24. grandslamového titulu znamená. Na tiskové konferenci už v klidu potvrdil, že bude dál dělat to, co v posledních letech: koncentrovat se na největší akce.

„Nemám v hlavě žádné číslo, kolik grandslamů bych do konce kariéry chtěl vyhrát. Budu preferovat nejdůležitější turnaje a tam chci hrát nejlepší tenis. To zůstane stejné i v další sezoně. Uvidíme, kolik sezon mám ještě před sebou,“ říkal Djoković.

Ani jeho trenér Goran Ivanišević si nemyslí, že by se srbský tenista třeba po případném zisku 25. grandslamovém titulu na začátku příštího roku v Austrálii nebo pak někde jinde později zastavil. „Bude hrát až do olympijských her v Los Angeles,“ řekl kouč Ivanišević o Djokovićovi.

Djokovićovi by v době konání olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bylo 41 let.